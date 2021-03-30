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Боевики 7 раз обстреляли позиции ВСУ из запрещенного оружия

Вторник, 30 марта 2021, 07:44

За сутки 29 марта в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: Штаб ООС

Детали: В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", у городка Зайцево, враг открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а вблизи Светлодарска - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", в пригороде населенных пунктов Широкино, Марьинка и Старогнатовка противник открывал огонь в сторону позиций украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Боевых потерь среди украинских военных нет.

По состоянию на 7:00 утра 30 марта обстрелов не зафиксировано.

Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.

Предыстория:

  • В течение суток 29 марта было зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на ДонбассеДонбассООС


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