Пресс-секретарь президента России заявил, что Кремль недоволен отсутствием диалога между Киевом и и боевиками ОРДЛО также Москву беспокоят слова о том, что нужно изменить что-то в Минских соглашениях.

Источник: интервью Пескова "Аргументы и факты"

Прямая речь: "Киев все время говорит о том, что нужно собраться "нормандской четверке". Киев говорит о неких новых предложениях, которые потом мы нигде не можем найти.

Но, главное, за последние полгода мы неоднократно слышали, что Киев уже считает мертвыми Минские договоренности. Что эти соглашения невыполнимы, что нужны новые документы и так далее. Вот это, наверное, самое опасное.

Во-первых, кроме Минских договоренностей у нас нет ничего, на чем можно было бы выстраивать международные усилия по урегулированию в Донбассе. Во-вторых, под этими договоренностями также стоят подписи лидеров самопровозглашённых республик.

Сейчас украинцы абсолютно отказываются от идеи какого-либо диалога с ними. Соответственно, достижение новых договоренностей априори невозможно, потому что как можно урегулировать какой-то конфликт, если одна сторона не хочет общаться с другой? Невозможно говорить о планах урегулирования без учета мнения республик. Абсолютно невозможно".

Детали: На вопрос о том, поддержит ли Москва террористов в случае боевых действий, он ответил, что "надеется, что этого не произойдет".

Также, по его словам, с "нормандским форматом" дела обстоят плохо.

Песков заявил, что при президенте Владимире Зеленском не удалось продвинуться в реализации как Минского комплекса мер, достигнутых в Париже.

Спикер Путина заявил, что вести переговоры с Киевом весьма сложно и пока не получается найти выход.