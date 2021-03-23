Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Погром на Банковой: задержанного Сорда отправили под домашний арест

Вторник, 23 марта 2021, 15:36

Суд отправил под круглосуточный домашний арест задержанного после акции протеста под Офисом президента 20 марта Владислава Сорда, которому объявлено подозрение в хулиганстве.

Источник: "Украинская правда"

Детали: Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство столичной прокуратуры и избрал Сорду мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Что предшествовало: Влада Сорда (настоящее имя - Владислав Юрьевич Гранецкий-Стафийчук) задержали 20 марта 2021 года во время митинга под Офисом президента против заключения экс-лидера одесского отделения "Правого сектора" Сергея Стерненко.

В полиции его назвали "одним из самых агрессивных участников" акции. Правоохранители идентифицировали его как человека, который бил стекла в окнах Офиса президента.

Между правоохранителями и сторонниками Стерненко произошли столкновения возле Печерского отделения полиции в Киеве, куда привезли Сорда. Ему было объявлено подозрение в хулиганстве.

Справка: Влад Сорд - писатель, ветеран с позывным "Змей" воевал на востоке Украины около 5 лет. Служил в "Правом секторе" и ОУН, демобилизовался из 93 ОМБр.

Напомним: В деле о нападении на депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича экс-лидер одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко и Руслан Демчук 23 февраля 2021 года были приговорены одесским судом к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества. Защита Стерненко планирует планирует подать апелляцию на приговор 23 марта.

Предыстория:

  • Вечером 20 марта на Банковой провели акцию в поддержку осужденного экс-лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко, которому в тот день исполнилось 26 лет. Митингующие разбили окна Офиса президента, залили стены краской и забросали здание дымовыми шашками, подожгли двери.
  • В МВД отметили, что правоохранители сознательно не вмешивались в события на Банковой. Позже полиция начала уголовное производство по статье "хулиганство". 
  • Подозрение в организации беспорядков объявили лидеру движения "Гонор", бывшему члену "Нацкорпуса" Сергею Филимонову.
  • Повреждения здания в Офисе президента предварительно оценили в 2 млн гривен.
  • 23 марта Министерство внутренних дел обнародовало видео в доказательство того, что акция в поддержку Стерненко под Офисом президента 20 марта не была мирной, и в нем назвало лиц, которых подозревает в организации или незаконных действиях во время митинга.

Валентина Романенко, УП
Темы: СтерненкоКиевпрокуратураакции


powered by lun.ua
Главное сегодня

Сторонники Навального собирают в России полумиллионный митинг

видеоМВД обнародовало имена тех, кого хочет наказать за изуродованный Офис президента

В "красных" зонах Кабмин запретил ходить по паркам и улицам без масок

видеоУволен полицейский, избивший женщину в супермаркете Киева

В России экипаж бомбардировщика погиб из-за ошибочно сработавшей катапульты

Киевского стоматолога подозревают в разбое, мошенничестве и покушении на убийство

Все новости...
Стерненко
МВД обнародовало имена тех, кого хочет наказать за изуродованный Офис президента
"Слуги" ждут извинений за погром на Банковой от "некоторых" политиков
"Стены сдачи не дают": Разумков о событиях на Банковой
Последние новости
15:56
Россияне пытаются раздать "Спутник" бедным странам через COVAX
15:53
Минобороны Эстонии: с аннексии Крыма прошло 7 лет, Путину нужна новая история успеха
15:45
Высадку и посадку на поезда в Киеве не будут ограничивать
15:36
Мининфраструктуры обсуждает с грузинской компанией концессию порта "Измаил"
15:36
Погром на Банковой: задержанного Сорда отправили под домашний арест
15:12
ДТП в Польше: водителю украинского автобуса грозит до 5 лет тюрьмы
15:02
Сторонники Навального собирают в России полумиллионный митинг
14:49
Маск уверяет, что SpaceX высадит на Марсе свои ракеты задолго до 2030 года
14:45
В МИД РФ возмутились "антироссийской шпиономании" в Болгарии
14:39
видеоМВД обнародовало имена тех, кого хочет наказать за изуродованный Офис президента
Все новости...