Погром на Банковой: задержанного Сорда отправили под домашний арест

Суд отправил под круглосуточный домашний арест задержанного после акции протеста под Офисом президента 20 марта Владислава Сорда, которому объявлено подозрение в хулиганстве.

Источник: "Украинская правда"

Детали: Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство столичной прокуратуры и избрал Сорду мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Что предшествовало: Влада Сорда (настоящее имя - Владислав Юрьевич Гранецкий-Стафийчук) задержали 20 марта 2021 года во время митинга под Офисом президента против заключения экс-лидера одесского отделения "Правого сектора" Сергея Стерненко.

В полиции его назвали "одним из самых агрессивных участников" акции. Правоохранители идентифицировали его как человека, который бил стекла в окнах Офиса президента.

Между правоохранителями и сторонниками Стерненко произошли столкновения возле Печерского отделения полиции в Киеве, куда привезли Сорда. Ему было объявлено подозрение в хулиганстве.

Справка: Влад Сорд - писатель, ветеран с позывным "Змей" воевал на востоке Украины около 5 лет. Служил в "Правом секторе" и ОУН, демобилизовался из 93 ОМБр.

Напомним: В деле о нападении на депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича экс-лидер одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко и Руслан Демчук 23 февраля 2021 года были приговорены одесским судом к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества. Защита Стерненко планирует планирует подать апелляцию на приговор 23 марта.

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