Сайт КС не работает с момента обнародования указа по Тупицкому

Сайт Конституционного суда Украины не работает третьи сутки, причины устанавливаются.

Источник: "Интерфакс-Украина", со ссылкой на КС.



Дословно КС: "Сайт не работает с того момента, как был обнародован указ об отмене указов о назначении Тупицкого и Касминина".

Детали: При попытке открыть сайт страница не загружается.



В суде отметили, что причины технической неисправности все еще устанавливаются.



Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский 27 марта отменил указ президента от 14 мая 2013 года №256 "О назначении Тупицкого судьей Конституционного суда Украины".

Так же своим указом Зеленский отменил указ президента от 17 сентября 2013 года №513 "О назначении Касминина судьей Конституционного суда".

Предыстория: