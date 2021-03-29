Сайт КС не работает с момента обнародования указа по Тупицкому
Понедельник, 29 марта 2021, 11:36
Сайт Конституционного суда Украины не работает третьи сутки, причины устанавливаются.
Источник: "Интерфакс-Украина", со ссылкой на КС.
Дословно КС: "Сайт не работает с того момента, как был обнародован указ об отмене указов о назначении Тупицкого и Касминина".
Детали: При попытке открыть сайт страница не загружается.
В суде отметили, что причины технической неисправности все еще устанавливаются.
Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский 27 марта отменил указ президента от 14 мая 2013 года №256 "О назначении Тупицкого судьей Конституционного суда Украины".
Так же своим указом Зеленский отменил указ президента от 17 сентября 2013 года №513 "О назначении Касминина судьей Конституционного суда".
Предыстория:
- Конституционный суд и его судьи оказались в центре внимания после скандального решения от 27 октября 2020 года о неконституционности открытых электронных деклараций и некоторых полномочий Национального агентства по предупреждению коррупции. (Верховная Рада уже вернула полномочия НАПК с уточнениями относительно проверки судей).
- 29 декабря 2020 года Зеленский подписал указ об отстранении председателя Конституционного суда Александра Тупицкого от должности судьи КС.
- 30 декабря 2020 года в КС заявили, что считают указ Зеленского об отстранении Тупицкого "юридически ничтожным", и призвали его отменить. Правовой департамент секретариата КС заявил, что Тупицкий должен продолжать выполнять свои обязанности.
- 19 января ГБР заявило, что сообщило о подозрении в преступлениях по ч.2 ст.384, ст.386 УК (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний) Тупицкому, хотя сам Тупицкий имитировал его невручение и посещал рабочее место.