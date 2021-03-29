Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Сайт КС не работает с момента обнародования указа по Тупицкому

Понедельник, 29 марта 2021, 11:36

Сайт Конституционного суда Украины не работает третьи сутки,  причины устанавливаются.

Источник: "Интерфакс-Украина", со ссылкой на КС.

Дословно КС: "Сайт не работает с того момента, как был обнародован указ об отмене указов о назначении Тупицкого и Касминина".

Детали: При попытке открыть сайт страница не загружается.

В суде отметили, что причины технической неисправности все еще устанавливаются.

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский 27 марта отменил указ президента от 14 мая 2013 года №256 "О назначении Тупицкого судьей Конституционного суда Украины".

Так же своим указом Зеленский отменил указ президента от 17 сентября 2013 года №513 "О назначении Касминина судьей Конституционного суда".

Предыстория:

  • Конституционный суд и его судьи оказались в центре внимания после скандального решения от 27 октября 2020 года о неконституционности открытых электронных деклараций и некоторых полномочий Национального агентства по предупреждению коррупции. (Верховная Рада уже вернула полномочия НАПК с уточнениями относительно проверки судей).
  • 29 декабря 2020 года Зеленский подписал указ об отстранении председателя Конституционного суда Александра Тупицкого от должности судьи КС.
  • 30 декабря 2020 года в КС заявили, что считают указ Зеленского об отстранении Тупицкого "юридически ничтожным", и призвали его отменить. Правовой департамент секретариата КС заявил, что Тупицкий должен продолжать выполнять свои обязанности.
  • 19 января ГБР заявило, что сообщило о подозрении в преступлениях по ч.2 ст.384, ст.386 УК (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний) Тупицкому, хотя сам Тупицкий имитировал его невручение и посещал рабочее место.

Темы: КСТупицкий


powered by lun.ua
Главное сегодня

Минздрав обновил перечень "красных" зон: добавилась еще одна область

Самый богатый человек Чехии Петр Келлнер погиб в аварии вертолета

Довыборы в Раду: в Донецкой области побеждает Аксенов, на Прикарпатье – сохраняется интрига

В 4 областях в воскресенье не сделали ни одной прививки против COVID

Сняли с мели судно, которое заблокировало Суэцкий канал

Новый штамм коронавируса обнаружили в Чехии

Все новости...
КС
Зеленский: Тупицкий может идти на заслуженный отдых
Зеленский отменил указ Януковича о назначении Тупицкого судьей КСУ
На Тупицкого составили новый протокол: отменил рассмотрение своего же нарушения
Последние новости
12:24
В армии еще 2 смерти от COVID-19
12:18
В ВОЗ назвали четыре вероятные способа передачи коронавируса человеку
12:17
ВидеоНидерланды: прихожане церквей, нарушивших карантин, напали на журналистов
12:00
Кибератака с "российским следом" в США: хакеры получили доступ к почте главы МВД - СМИ
11:59
В Херсоне в областной больнице вспышка коронавируса
11:52
Украина в ТКГ будет настаивать на возвращении к "тишине" на Донбассе
11:51
Нефть дешевеет на фоне новостей из Суэцкого канала
11:36
Сайт КС не работает с момента обнародования указа по Тупицкому
11:29
Курс валют на 29 марта: межбанк, "черный" и наличный рынки
11:27
Минздрав обновил перечень "красных" зон: добавилась еще одна область
Все новости...