Убийство байкера в Киеве: прокурор запросил 15 лет тюрьмы для обвиняемого
Прокурор в судебных прениях попросил 15 лет лишения свободы для обвиняемого в убийстве столичного байкера вице-чемпиона мира по сумо Дмитрия Слепченко.
Источник: Киевская городская прокуратура
Детали: 30 марта состоялись судебные прения по делу в отношении человека, который обвиняется в умышленном убийстве мотоциклиста на Харьковском шоссе в 2017 году, а также в хулиганстве.
Во время дебатов прокурор поддержал весь объем приведенных в суде доказательств и попросил суд назначить обвиняемому максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы.
Дополнительно: В настоящее время в Васильковском районном суде Киевской области продолжается судебное разбирательство обвинительного акта в отношении Слепченко по фактам систематических побегов из специализированного лечебного учреждения, а также и-за приобретения и хранения в палате психиатрической больницы наркотических веществ.
Предыстория:
- В 2016 году подозреваемый, находясь на парковке возле столичного супермаркета, из-за внезапно возникшего конфликта несколько раз стрелял в сторону охранника.
- 24 мая 2017 года на Харьковском шоссе в столице произошел дорожный конфликт: водитель авто совершил несколько выстрелов в сторону мотоциклиста, который остановился на перекрестке. Раненый мужчина от полученных травм скончался. Подозреваемый с места совершения преступления скрылся.
- По подозрению в убийстве задержали вице-чемпиона мира по сумо Дмитрия Слепченко. Сначала суд избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей. Позже на основании результатов судебно-психиатрической экспертизы суд изменил ему меру пресечения на помещение в психиатрическое учреждение.
- В то же время Слепченко в дальнейшем неоднократно оставлял это заведение. Было объявлено подозрение двум работникам Киевской городской психоневрологической больницы №3, которые способствовали систематическим побегам подозреваемого. 4 октября 2019 года Дарницкий районный суд Киева по ходатайству прокурора вернул подозреваемого в СИЗО.