Убийство байкера в Киеве: прокурор запросил 15 лет тюрьмы для обвиняемого

Прокурор в судебных прениях попросил 15 лет лишения свободы для обвиняемого в убийстве столичного байкера вице-чемпиона мира по сумо Дмитрия Слепченко.

Источник: Киевская городская прокуратура

Детали: 30 марта состоялись судебные прения по делу в отношении человека, который обвиняется в умышленном убийстве мотоциклиста на Харьковском шоссе в 2017 году, а также в хулиганстве.

Во время дебатов прокурор поддержал весь объем приведенных в суде доказательств и попросил суд назначить обвиняемому максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Дополнительно: В настоящее время в Васильковском районном суде Киевской области продолжается судебное разбирательство обвинительного акта в отношении Слепченко по фактам систематических побегов из специализированного лечебного учреждения, а также и-за приобретения и хранения в палате психиатрической больницы наркотических веществ.

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