Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Довыборы в Раду: в Донецкой области побеждает Аксенов, на Прикарпатье – сохраняется интрига

Понедельник, 29 марта 2021, 10:23
Довыборы в Раду: в Донецкой области побеждает Аксенов, на Прикарпатье – сохраняется интрига
Андрей Аксенов. Фото mrd.gov.ua

В Донецкой области по результатам подсчета 91,07% бюллетеней на довыборах в Верховную Раду побеждает мэр Доброполья, представитель партии "Порядок" Андрей Аксенов – 65,56% голосов.

Источник: сайт Центральной избирательной комиссии

Детали: На втором месте – адвокат Валентин Рыбин ("Партия Шария") с 12,94% голосов.

Кандидатку "Европейской солидарности" Юлию Кузьменко поддержали 6,6% избирателей. 

 

Явка на одномандатном избирательном округе №50 составила всего 20,99%. 

На довыборах в округе № 87 в Ивано-Франковской области пока еще сохраняется интрига.

По состоянию на 10 утра обработали 32,47% протоколов.

В настоящее время в округе лидирует представитель "Слуги народа" Василий Вирастюк (33,8%).

В то же время нога в ногу с ним идут два других кандидата – выдвиженец ВО "Свобода" Руслан Кошулинский (28,11%) и бизнесмен Александр Шевченко (27,45%). 

 

Явка на выборах в округе составила всего 35,05%.

Предыстория: 

  • Довыборы в ВР приходили, поскольку депутаты от 50 округа Руслан Требушкин и от 87 округа Зиновий Андрийович в октябре 2020 года выиграли местные выборы и сложили мандаты.
  • В 2018 году мэр Доброполья Донецкой области Андрей Аксенов был внесен в розыскную базу МВД Украины как лицо, скрывающееся от органов прокуратуры. Сообщалось, что он подделывал документы для посещения Крыма. 
  • Аксенову инкриминировали ч.1 ст.366 (служебный подлог), ч.4 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, использование поддельных документов), ч.2,3 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.
  • Позже заместитель Аксенова заявил, что мэр Доброполья лечится в Германии.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Верховная РадавиборыДонецкая областьИвано-Франковская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Верховная Рада
ЕБА просит поддержать законопроект Гетманцева о детенизации рынка подержанных авто
Положения законопроекта об англоязычных фильмах будут доработаны – нардеп
Премьер Испании выступил в Верховной Раде
Последние новости
15:50
Большие сети АЗС за выходные снизили цены на топливо
15:45
обновленоВ направлении Кривого Рога двигалась ракета – ВС
15:33
Дело онлайн-казино: пытавшийся бежать фигурант задержан и взят под стражу
15:22
В России второй раз заочно "арестовали" Буданова
15:21
Зеленский назначил в АМКУ еще одного представителя Донеччины
15:11
Как хорошо вы знаете древние украинские колядки?
15:10
Россияне собираются в Африку: вербовать людей на войну с Украиной
14:52
Четыре крупных автопроизводителя объединились в новый альянс
14:42
В НБУ видят условия для дополнительного снижения учетной ставки в 2024 году
14:39
В ОП говорят, что в "гарантиях безопасности" Украины не будет слова "заверения"
Все новости...
Реклама: