Довыборы в Раду: в Донецкой области побеждает Аксенов, на Прикарпатье – сохраняется интрига
В Донецкой области по результатам подсчета 91,07% бюллетеней на довыборах в Верховную Раду побеждает мэр Доброполья, представитель партии "Порядок" Андрей Аксенов – 65,56% голосов.
Источник: сайт Центральной избирательной комиссии
Детали: На втором месте – адвокат Валентин Рыбин ("Партия Шария") с 12,94% голосов.
Кандидатку "Европейской солидарности" Юлию Кузьменко поддержали 6,6% избирателей.
Явка на одномандатном избирательном округе №50 составила всего 20,99%.
На довыборах в округе № 87 в Ивано-Франковской области пока еще сохраняется интрига.
По состоянию на 10 утра обработали 32,47% протоколов.
В настоящее время в округе лидирует представитель "Слуги народа" Василий Вирастюк (33,8%).
В то же время нога в ногу с ним идут два других кандидата – выдвиженец ВО "Свобода" Руслан Кошулинский (28,11%) и бизнесмен Александр Шевченко (27,45%).
Явка на выборах в округе составила всего 35,05%.
Предыстория:
- Довыборы в ВР приходили, поскольку депутаты от 50 округа Руслан Требушкин и от 87 округа Зиновий Андрийович в октябре 2020 года выиграли местные выборы и сложили мандаты.
- В 2018 году мэр Доброполья Донецкой области Андрей Аксенов был внесен в розыскную базу МВД Украины как лицо, скрывающееся от органов прокуратуры. Сообщалось, что он подделывал документы для посещения Крыма.
- Аксенову инкриминировали ч.1 ст.366 (служебный подлог), ч.4 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, использование поддельных документов), ч.2,3 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.
- Позже заместитель Аксенова заявил, что мэр Доброполья лечится в Германии.