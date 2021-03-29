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Довыборы в Раду: в Донецкой области побеждает Аксенов, на Прикарпатье – сохраняется интрига

Понедельник, 29 марта 2021, 10:23
Андрей Аксенов. Фото mrd.gov.ua

В Донецкой области по результатам подсчета 91,07% бюллетеней на довыборах в Верховную Раду побеждает мэр Доброполья, представитель партии "Порядок" Андрей Аксенов – 65,56% голосов.

Источник: сайт Центральной избирательной комиссии

Детали: На втором месте – адвокат Валентин Рыбин ("Партия Шария") с 12,94% голосов.

Кандидатку "Европейской солидарности" Юлию Кузьменко поддержали 6,6% избирателей. 

 

Явка на одномандатном избирательном округе №50 составила всего 20,99%. 

На довыборах в округе № 87 в Ивано-Франковской области пока еще сохраняется интрига.

По состоянию на 10 утра обработали 32,47% протоколов.

В настоящее время в округе лидирует представитель "Слуги народа" Василий Вирастюк (33,8%).

В то же время нога в ногу с ним идут два других кандидата – выдвиженец ВО "Свобода" Руслан Кошулинский (28,11%) и бизнесмен Александр Шевченко (27,45%). 

 

Явка на выборах в округе составила всего 35,05%.

Предыстория: 

  • Довыборы в ВР приходили, поскольку депутаты от 50 округа Руслан Требушкин и от 87 округа Зиновий Андрийович в октябре 2020 года выиграли местные выборы и сложили мандаты.
  • В 2018 году мэр Доброполья Донецкой области Андрей Аксенов был внесен в розыскную базу МВД Украины как лицо, скрывающееся от органов прокуратуры. Сообщалось, что он подделывал документы для посещения Крыма. 
  • Аксенову инкриминировали ч.1 ст.366 (служебный подлог), ч.4 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, использование поддельных документов), ч.2,3 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.
  • Позже заместитель Аксенова заявил, что мэр Доброполья лечится в Германии.

Украинская правда
Темы: Верховная РадавиборыДонецкая областьИвано-Франковская область


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