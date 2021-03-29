Довыборы в Раду: в Донецкой области побеждает Аксенов, на Прикарпатье – сохраняется интрига

В Донецкой области по результатам подсчета 91,07% бюллетеней на довыборах в Верховную Раду побеждает мэр Доброполья, представитель партии "Порядок" Андрей Аксенов – 65,56% голосов.

Источник: сайт Центральной избирательной комиссии

Детали: На втором месте – адвокат Валентин Рыбин ("Партия Шария") с 12,94% голосов.

Кандидатку "Европейской солидарности" Юлию Кузьменко поддержали 6,6% избирателей.

Явка на одномандатном избирательном округе №50 составила всего 20,99%.

На довыборах в округе № 87 в Ивано-Франковской области пока еще сохраняется интрига.

По состоянию на 10 утра обработали 32,47% протоколов.

В настоящее время в округе лидирует представитель "Слуги народа" Василий Вирастюк (33,8%).

В то же время нога в ногу с ним идут два других кандидата – выдвиженец ВО "Свобода" Руслан Кошулинский (28,11%) и бизнесмен Александр Шевченко (27,45%).

Явка на выборах в округе составила всего 35,05%.

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