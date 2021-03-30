ОБСЕ наделило статусом участников ТКГ "представителей ОРДЛО" с российскими паспортами - Гармаш

Модератор от ОБСЕ нарушил трёхсторонний формат переговоров ТКГ, наделив статусом участников приглашённых представителей из отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Источник: представитель Донецка в Трёхсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Сергей Гармаш в Facebook

Детали: Гармаш отметил, что нынешнее заседание ТКГ было специфическим: первые пять часов переговоры шли в виде двухсторонних консультаций модератора от ОБСЕ с представителями сторон в двухстороннем формате. Потом, примерно полчаса, была "неофициальная информационная встреча" официальных представителей делегаций. И только последние полчаса - проходило официальное заседание рабгруппы.

Главным итогом учасник ТКГ называет тот факт, что переговорный процесс не сорван. Хотя есть четкая уверенность, что все усилия российской стороны направлены не на мирное урегулирование конфликта, а на создание условий, чтобы у украинской стороны сдали нервы, и она первые вышла из переговоров.

Гармаш подчеркивает, что украинская сторона не даст возможности России обвинить ее в срыве процесса, к которому привязаны санкции против РФ.

Прямая речь: "Важный момент: и в двухсторонних консультациях с модератором, и в неофициальном совещании представителей делегаций принимали участие так называемые "представители ОРДЛО" с российскими паспортами.

То есть, ОБСЕ самовольно, в нарушение Минских соглашений, нарушило трёхсторонний формат переговоров, наделив статусом делегаций/сторон переговоров приглашённых (кстати, до сегодняшнего дня непонятно - кем) из ОРДЛО российских граждан".

Что было ранее: 16 марта Украина попросила удалить со встречи политической подгруппы Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию на Донбассе Майю Пирогову, которая осуждена за терроризм, но пытается представлять Донецк, – встречу приостанавливали.

В январе 2021 года Россия самовольно расширила свою делегацию в ТКГ "общественными советниками" из ОРДЛО. Россияне подключили к ТКГ донецких коллаборантов Майю Пирогову и Владислава Тепличко, а из Луганска – Оксану Дибас и Юрия Барбашева.