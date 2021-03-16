Украина потребовала удалить из политической группы ТКГ "эксперта" из Донецка

Украина попросила удалить со встречи политической подгруппы Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию на Донбассе Майю Пирогову, которая осуждена за терроризм, но пытается представлять Донецк, – встречу приостановили.

Источник: представитель Донецка в ТКГ от Украины Сергей Гармаш (журналист) в Facebook

Прямая речь Гармаша: "Рабочая группа ТКГ по политическим вопросам сегодня работала всего один час. Модератор группы от ОБСЕ посол Морель объявил перерыв по просьбе украинской стороны.

Никакого демарша, просто Украина, в полном соответствии с Минскими соглашениями, попросила ОБСЕ удалить из группы приглашенную приглашенными из Донецка Российской стороной "экспертку" Майю Пирогову.

Эта гражданка в Украине была осуждена за терроризм на 10 лет и объявлена в розыск. Такие "участники" делегитимизируют переговоры, чем, собственно, лишают их смысла.

Поскольку посол Морель заявил, что это не в его компетенции, то мы попросили перерыва, пока этот вопрос не урегулирует ТКГ, в компетенцию которой, по словам представителя ОБСЕ, входят подобные проблемы.

Также, актуальным остается и участие приглашенных приглашенными РФ из Луганска в отдельном окне, на что украинская сторона не давала своего согласия".

Детали: Гармаш с сожалением отметил, что "как бы за скобками остается сам факт участия в переговорах людей, не представляющих ни одного из членов ТКГ, хотя в пункте 13 Минского комплекса мер, четко написано, что рабочие группы отражают состав ТКГ".

Он надеется, что 17 марта Леонид Кравчук обсудит это на заседании Трехсторонней контактной группе со спецпредставителем действующего главы ОБСЕ в Украине и в ТКГ послом Хайди Грау и представителем России в ТКГ Борисом Грызловым.

Гармаш подчеркнул, что посол Морель обосновывает участие представителей оккупационных властей во встречах "устоявшейся практикой" и тем, что сама Украина "молчит" об этом в рамках ТКГ,.

По его словам, "Кравчук не молчит, но, правда, и по столу ботинком не стучит – видимо именно это рассматривается ОБСЕ как достаточно активная постановка вопроса, чтоб реагировать на него".

Гармаш добавил, что "это уже новинка: если раньше на все наши вопросы "отмазкой" был Горбулин, который якобы ввел практику "не интересоваться статусом участников переговоров", то теперь отцом нарушений Трехстороннего минского формата и минских документов объявлен еще и Кравчук".

Предыстория:

26 июня 2018 года Шевченковский райсуд Черновцов заочно приговорил к 10 годам заключения сотрудницу так называемого "Министерства информации ДНР" Майю Пирогову. Она в 2014 году вступила в ряды т.н. "ДНР", а с 2015 года возглавляла "департамент государственной информационной политики Министерства информации ДНР", но потом была уволена.

В январе 2021 года Россия самостоятельно расширила свою делегацию в ТКГ "общественными советниками" из ОРДЛО. Россияне подключили к ТКГ донецких коллаборантов Майю Пирогову и Владислава Тепличко, а из Луганска – Оксану Дибас и Юрия Барбашева.

Журналист Денис Казанский, привлеченный Украиной к работе ТКГ как представитель Донбасса, называл Майю Пирогову "неуравновешенной алкоголичкой".

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