За сутки 30 марта в Украине диагностировали 11 226 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 5 558 человек, умерли 407 больных, выздоровели 6 405 человек.

Источник: данные министра здравоохранения Максима Степанова и СНБО

Детали: Это рекордные показатели по госпитализациям и летальным случаям за более чем год пандемии.

Ровно неделю назад были зафиксированы антирекорды по госпитализациям и летальным случаям: 23 марта в Украине диагноз COVID-19 установили 14 174 лицам, госпитализировали 5 438 больных, умерли 342 пациента, выздоровели 7 386 человек.

На той же неделе были зафиксированы еще худшие показатели: 24 марта умерли 362 пациента, 25 марта коронавирус обнаружили у 18 132 человек.

30 марта больше всего новых случаев заболевания зарегистрировали в г. Киев (1 100), Одесской (1 012), Харьковской (906), Львовской (833) и Запорожской (737) областях.

Летальных случаев во вторник больше всего произошло в Киеве (38), Киевской области (34), Хмельницкой (28), Житомирской (24), Харьковской (22), Запорожской, Винницкой и Николаевской (по 20) областях.

Сейчас, по официальным данным, коронавирус имеют 327 862 жителя Украины.

Среди новых заболевших – 491 ребенок и 335 медработников.

Тестирований за последние сутки сделали 139 224: методом ПЦР – 61 839, методом ИФА – 21 984, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 55 401.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 1 674 168 человек, из них 1 313 481 человек выздоровел, но 32 825 человек умерли.

С 24 февраля привито против коронавируса первой дозой вакцины 231 564 человека, обе дозы вакцины получили 2 человека.

30 марта первую прививку сделали 18 668 гражданам.

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