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Снова антирекорды: 5 558 госпитализированных и 407 жертв COVID за сутки

Среда, 31 марта 2021, 08:22

За сутки 30 марта в Украине диагностировали 11 226 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 5 558 человек, умерли 407 больных, выздоровели 6 405 человек.

Источник: данные министра здравоохранения Максима Степанова

Детали: Ровно неделю назад были зафиксированы антирекорды по госпитализациям и летальным случаям: 23 марта в Украине диагноз COVID-19 установили 14 174 лицам, госпитализировали 5 438 больных, умерли 342 пациента, выздоровели 7 386 человек.

На той же неделе были зафиксированы еще худшие показатели: 24 марта умерли 362 пациента, 25 марта коронавирус обнаружили у 18 132 человек.

30 марта больше всего новых случаев зарегистрировали в г. Киев (1 100), Одесской (1 012), Харьковской (906), Львовской (833) и Запорожской (737) областях.

Алена Рощенко, УП
Темы: коронавирусCovid-2019эпидемиявакцинация


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