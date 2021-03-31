Мандат миссии ОБСЕ в Украине продлили в последний момент

Мандат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине продлили еще на один год - до 31 марта 2022 года.

Источник: "Укринформ"

Детали: Консенсусное решение приняли в ходе специального заседания Постоянного совета ОБСЕ в среду 31 марта.

Также делегации 57 стран-участниц одобрили бюджет миссии на новый летний период - с 1 апреля 2021 по 31 марта 2022 года.

Таким образом, работа СММ ОБСЕ в Украине была продлена практически в последний момент - нынешний мандат миссии заканчивался 31 марта 2021 года.

Что предшествовало: Министерство иностранных дел Украины отмечало, что некоторые государства-участники ОБСЕ блокируют решение о продлении мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине на следующие 12 месяцев.

В МИД отметили, что сворачивание деятельности СММ ОБСЕ будет играть на руку только Российской Федерации.

В последнее время на временно оккупированном Донбассе наблюдается эскалация и активизация российско-оккупационных войск.