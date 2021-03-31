Ермак обнародовал декларацию о доходах

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак задекларировал 444 тысяч заработной платы в должности и автомобиль за 3 миллиона гривен.

Источник: декларация Ермака

Детали: Кроме Офиса президента, Ермак получил около 17 тысяч гривен заработной платы по совместительству и 5 тысяч от продажи ценных бумаг.

На банковских счетах у него размещено почти 4 миллиона гривен, 153 тысячи долларов и 50 тысяч евро.

В собственности Ермака, по-прежнему находится квартира площадью 107,8 кв.м, приобретена в ноябре 2005 года

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