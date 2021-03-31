Ермак обнародовал декларацию о доходах
Среда, 31 марта 2021, 18:01
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак задекларировал 444 тысяч заработной платы в должности и автомобиль за 3 миллиона гривен.
Источник: декларация Ермака
Детали: Кроме Офиса президента, Ермак получил около 17 тысяч гривен заработной платы по совместительству и 5 тысяч от продажи ценных бумаг.
На банковских счетах у него размещено почти 4 миллиона гривен, 153 тысячи долларов и 50 тысяч евро.
В собственности Ермака, по-прежнему находится квартира площадью 107,8 кв.м, приобретена в ноябре 2005 года
Предыстория:
- Год назад стало известно, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак приобрел автомобиль Mercedes-Benz за 3 миллиона гривен.
- Тогда глава ОП объяснял, что продал другую машину, а затем приобрел новую. Однако "Украинской правде" тогда так и не прокомментировали, какой именно автомобиль и за сколько продал Ермак.
Украинская правда