Ермак в канун карантина купил Mercedes за 3 миллиона 

Глава офиса президента Андрей Ермак 11 марта приобрел автомобиль Mercedes-Benz за 2 млн 972 тыс. 776 грн.

Источник: Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК)

Детали: Сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии ( Покупка Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long 2019 года выпуска ) он внес 20 марта в Единый государственный реестр деклараций.

Ермак также потратил на "оплату услуг" 106 тыс. 752 грн, и на оплату сбора во время приобретения права собственности на легковые автомобили – 123 тыс. 865 грн.

Согласно его декларации, с августа 2015 года он пользуется автомобилем Toyota Camry, который не находится в его собственности.

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