Ермак в канун карантина купил Mercedes за 3 миллиона 

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Воскресенье, 22 марта 2020, 01:27

Глава офиса президента Андрей Ермак 11 марта приобрел автомобиль Mercedes-Benz за 2 млн 972 тыс. 776 грн.

Источник: Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК)

Детали: Сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии ( Покупка Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long 2019 года выпуска ) он внес 20 марта в Единый государственный реестр деклараций.

Согласно его декларации, с августа 2015 года он пользуется автомобилем Toyota Camry, который не находится в его собственности.

 

Узнать больше: 

"Who is Мr. Ермак? Юрист. Бизнесмен. Продюсер. Вице-президент?" 

Предыстория: 

  • В Україні із 12 березня до 3 квітня щонайменше запроваджено карантин.
  • 11 февраля Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана и назначил главой Офиса президента Андрея Ермака.

Темы: Андрей Ермак карантин


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