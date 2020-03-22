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Ермак в канун карантина купил Mercedes за 3 миллиона 

Воскресенье, 22 марта 2020, 00:27
Ермак в канун карантина купил Mercedes за 3 миллиона 

Глава офиса президента Андрей Ермак 11 марта приобрел автомобиль Mercedes-Benz за 2 млн 972 тыс. 776 грн.

Источник: Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК)

Детали: Сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии ( Покупка Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long 2019 года выпуска ) он внес 20 марта в Единый государственный реестр деклараций.

Ермак также потратил на "оплату услуг" 106 тыс. 752 грн, и на оплату сбора во время приобретения права собственности на легковые автомобили – 123 тыс. 865 грн.

Согласно его декларации, с августа 2015 года он пользуется автомобилем Toyota Camry, который не находится в его собственности.

 

Узнать больше: 

"Who is Мr. Ермак? Юрист. Бизнесмен. Продюсер. Вице-президент?" 

Предыстория: 

  • В Україні із 12 березня до 3 квітня щонайменше запроваджено карантин.
  • 11 февраля Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана и назначил главой Офиса президента Андрея Ермака.

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Темы: Андрей Ермаккарантин
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