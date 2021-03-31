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Украина теряет очки в матче с Казахстаном в отборе к ЧМ-2022

Среда, 31 марта 2021, 23:44
Украина теряет очки в матче с Казахстаном в отборе к ЧМ-2022

В третьем туре квалификационного турнира к ЧМ-2022 сборная Украины сыграла вничью 1:1 с командой Казахстана.

Поединок прошел в Киеве на НСК "Олимпийский" в среду 31 марта.

Еще в первом тайме команда Андрея Шевченко имели все возможности сделать счет в этой разгромным и спокойно доиграть второй тайм. На 20-й минуте сине-желтые открыли счет в игре. После классного паса от Александра Зинченко Роман Яремчук обводным ударом в дальний угол ворот открыл счет - 1:0.

На 30-й минуте Яремчук мог оформить дубль, но не попал по воротам метров с шести. Через две минуты момент уже в Жуниора Мораес, но после его удара мяч попал в игрока сборной Казахстана, стоял в воротах. Под конец первого тайма вратарь казахов отразил еще один удар от Малиновского. Мог удвоить счет в игре и Сергей Кривцов, но метров пяти ударом головой не попал в ворота.

Старт второго тайма вновь начался с атак украинском, хотя соперник выглядел уже более мобилизованным. В украинском на ударной позиции были снова Яремчук и Мораес, но оба раза выручал голкипер сборной Казахстана Стас Покатилов. На 59-й минуте казахи сравнивают счет. Быстрая контратака гостей завершилась ударом в верхний угол ворот от Саджибека Мужикова - 1:1.

Имел хороший момент вырвать для Украины победу в этой игре Александр Зубков, но метров десяти пробил во вратаря сборной Казахстана. В заключительные минуты поединка украинцы продолжали нависать на воротах казахов. На 90-й минуте еще одна попытка забить победный гол была у Артема Довбика, но его удар взял вратарь казахов.

После трех туров сборная Украины с тремя очками занимает второе место в группе. Лидирует с семью пунктами команда Франции.

Николай Аврамчук для УП

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Темы: футбол
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