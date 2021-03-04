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Шмыгаль: Степанова никто не спасает от отставки

Четверг, 4 марта 2021, 12:56
Шмыгаль: Степанова никто не спасает от отставки

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает главу Минздрава Максима Степанова эффективным антикризисным менеджером.

Источник: Шмыгаль на пресс-конференции 4 марта, отвечая на вопросы журналистов

Детали: Премьеру поставили вопрос, кто спасает министра здравоохранения, в адрес которого раздается немало критики, от отставки.

Прямая речь: "Максима Степанова никто не спасает от отставки. В принципе никто никого не спасает от отставок. Он работает, делает свою работу, критика раздается в адрес многих министров и в частности в адрес многих министров здравоохранения в каждой стране мира, поэтому что сейчас кризисная ситуация.

Максим Степанов действительно проявляет себя как антикризисный менеджер и в непростых условиях принимает непростые решения каждый день".

Почему это важно: В адрес Министерства здравоохранения звучат в частности обвинения в провале кампании по вакцинации украинцев от коронавируса: первая вакцина была завезена в Украину 24 февраля (анонсировалось 15 февраля -ред.) и темпы вакцинации, которая является добровольной, остаются низкими: по состоянию на 3 марта прививки против COVID-19 получили 6888 человек в Украине.

Валентина Романенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: СтепановШмыгальКабинет министровкоронавирус
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