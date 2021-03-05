Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Посол России – США: Ни у кого нет права учить нас, как жить

Пятница, 5 марта 2021, 08:46
Посол России – США: Ни у кого нет права учить нас, как жить
Фото РИА Новости

Посол России в США Анатолий Антонов назвал неприемлемыми претензии Соединенных штатов относительно прав человека в РФ и добавил, что ни у кого нет права учить россиян, как жить.

Источник: пост Посольства России в США в Facebook  

Прямая речь: "Особенно неприемлемыми считаем претензии по правочеловеческой проблематике. Ни у кого нет права учить нас, как жить.

Чего только стоит истерика, которую мы слышим в связи с ситуацией вокруг Навального. Сначала от нас безапелляционно требуют признания вины за якобы его отравление с применением химоружия… Затем американские власти, не удосужившись предъявить доказательства, вводят против России очередные санкции".

Детали: Антонов заявил, что Навального осудили за экономические преступления, а призывы освободить оппозиционера он назвал "вмешательством во внутренние дела суверенного государства".

Также, по его словам, "наиболее жестко и агрессивно звучат тезисы о "вмешательстве" России в американские демократические процессы, о хакерских атаках на информационные ресурсы США, о некой "неблаговидной" деятельности по противодействию американским вооружённым силам в Афганистане".

Дипломат заявил, что "Россия объявлена противником США" – мол, для противодействия российской угрозе наращивают военный потенциал, укрепляют военно-политические союзы и грозят санкциями.

При этом он добавил, что РФ положительно воспринимает "сигналы из Белого дома и Госдепартамента о планах восстановления диалога по стратегической стабильности, о возможности дальнейшего диалога по контролю над вооружениями" и готова к работе по широкой повестке дня.  

По словам Антонова, страны находятся "на перепутье в российско-американских отношениях", и от того, как будет развиваться диалог, "зависят стратегическая стабильность, спокойствие в мире".

Дипломат заявил, что "надо прекращать угрожать санкциями, решить вопросы российской дипломатической собственности, восстановить деятельность Генконсульств, вернув России возможность работать с соотечественниками, оставшимися без опеки на Западном побережье США".

Предыстория: 

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияСШАправа человека
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Росcия
Зеленский: Весь мир заинтересован, чтобы работал "зерновой коридор"
Омбудсмен: Украина вернула тела погибших в Еленовке, большинство из них – идентифицированы
Коломойский вступает в судебное дело на стороне россемеа-олигарха о конфискации активов VS Energy
Последние новости
16:02
В Украине продолжает дешеветь автогаз продолжает дешеветь
15:54
15:50
Большие сети АЗС за выходные снизили цены на топливо
15:45
обновленоВ Криворожском районе воздушники сбили российскую ракету
15:33
Дело онлайн-казино: пытавшийся бежать фигурант задержан и взят под стражу
15:22
В России второй раз заочно "арестовали" Буданова
15:21
Зеленский назначил в АМКУ еще одного представителя Донеччины
15:11
Как хорошо вы знаете древние украинские колядки?
15:10
Россияне собираются в Африку: вербовать людей на войну с Украиной
14:52
Четыре крупных автопроизводителя объединились в новый альянс
Все новости...
Реклама: