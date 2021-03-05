Посол России – США: Ни у кого нет права учить нас, как жить
Посол России в США Анатолий Антонов назвал неприемлемыми претензии Соединенных штатов относительно прав человека в РФ и добавил, что ни у кого нет права учить россиян, как жить.
Источник: пост Посольства России в США в Facebook
Прямая речь: "Особенно неприемлемыми считаем претензии по правочеловеческой проблематике. Ни у кого нет права учить нас, как жить.
Чего только стоит истерика, которую мы слышим в связи с ситуацией вокруг Навального. Сначала от нас безапелляционно требуют признания вины за якобы его отравление с применением химоружия… Затем американские власти, не удосужившись предъявить доказательства, вводят против России очередные санкции".
Детали: Антонов заявил, что Навального осудили за экономические преступления, а призывы освободить оппозиционера он назвал "вмешательством во внутренние дела суверенного государства".
Также, по его словам, "наиболее жестко и агрессивно звучат тезисы о "вмешательстве" России в американские демократические процессы, о хакерских атаках на информационные ресурсы США, о некой "неблаговидной" деятельности по противодействию американским вооружённым силам в Афганистане".
Дипломат заявил, что "Россия объявлена противником США" – мол, для противодействия российской угрозе наращивают военный потенциал, укрепляют военно-политические союзы и грозят санкциями.
При этом он добавил, что РФ положительно воспринимает "сигналы из Белого дома и Госдепартамента о планах восстановления диалога по стратегической стабильности, о возможности дальнейшего диалога по контролю над вооружениями" и готова к работе по широкой повестке дня.
По словам Антонова, страны находятся "на перепутье в российско-американских отношениях", и от того, как будет развиваться диалог, "зависят стратегическая стабильность, спокойствие в мире".
Дипломат заявил, что "надо прекращать угрожать санкциями, решить вопросы российской дипломатической собственности, восстановить деятельность Генконсульств, вернув России возможность работать с соотечественниками, оставшимися без опеки на Западном побережье США".
Предыстория:
- В 2018 году Соединенные Штаты и ряд европейских стран объявили о выдворении российских дипломатов из-за отравления Сергея Скрипаля и его дочери на территории Великобритании. Также США приняли решение о высылке 60 российских дипломатов и закрытии консульства РФ на западном побережье страны.
- В декабре 2020 года США заявили, что планируют закрыть два последних консульства в России.
- В марте США ввели санкции в отношении семи российских чиновников в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального – среди них главы ФСИН и ФСБ.