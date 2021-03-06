Офис президента просил МИ-6 помешать выходу фильма Bellingcat про "вагнеровцев" – ZN

Заместитель главы Офиса президента Роман Машовец и глава ГУР Кирилл Буданов просили представителя службы разведки Великобритании Ли Лоуренса помешать выходу расследования Bellingcat о срыве операции по захвату "вагнеровцев".

Источник: обозреватель отдела международной политики ZN.UA Владимир Кравченко со ссылкой на неназванных собеседников

Детали: Группа Bellingcat в декабре 2020 года сообщила, что расследует срыв масштабной спецоперации по задержанию в Беларуси бойцов российской "ЧВК Вагнера", которые участвовали в боевых действиях на Донбассе и воевали против ВСУ. Первая часть расследования должна быть опубликована уже в этом месяце.

Кравченко уточняет, что президента Владимира Зеленского и его окружение волнует, как они будут представлены в фильме-расследовании Bellingcat и в каком свете будет показана их роль. Также в Офисе президента беспокоятся, установят ли журналисты-расследователи факт предательства и назовут ли имя предателя, который "слил" данные о совместной операции спецслужб Украины и США по задержанию россиян.

По данным источников "Зеркала недели", в конце февраля в Украину приезжал заместитель главы МИ-6 Ли Лоуренс.

Издание пишет, что во время встречи в штаб-квартире Главного управления разведки Минобороны руководитель ГУР Буданов и зампредседателя ОП Машовец пытались убедить Лоуренса, чтобы МИ-6 повлияла на Bellingcat и не допустила выхода фильма. Однако их просьба не нашла поддержки у британского коллеги.

По данным Кравченко, на следующий день высокопоставленный разведчик из МИ-6, на этот раз в компании с приглашенным на встречу послом Великобритании в Украине Мелиндой Симмонс, вновь услышал от Буданова и Машовца настоятельные просьбы Банковой по расследованию Bellingcat.

В ответ британцы сказали украинским чиновникам, что не могут влиять на представителей медиа.

Владимир Кравченко добавил, что факт встречи подтвердили ему несколько независимых друг от друга источников.

Предыстория:

24 июля 2020 года заместитель руководителя СБУ Руслан Баранецкий и тогдашний начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба доложили о проведении финальной стадии операции в Офисе президента. На докладе присутствовали Владимир Зеленский, руководитель ОП Андрей Ермак, первый заместитель секретаря СНБО, председатель комитета по разведке Руслан Демченко, заместитель председателя ОП по вопросам обороны Роман Машовец, секретарь президента Мария Левченко.

После доклада Ермак попросил отложить спецоперацию. Он сослался на переговоры с помощником президента России Владимира Путина и на то, что операция якобы могла бы сорвать обмен пленными, который готовился в то время, и начало перемирия. Операцию отложили на несколько дней.

Уже 3 августа 2020 года Зеленский снова собрал совещание. На нем Бурба заявил, что операция провалена и причина этому - предательство. Бурба требовал начать проверку всех, кому было известно о сделке. В частности, он хотел, чтобы на полиграфе проверили его самого, Ермака, Демченко и Машовца.

Зеленский тогда никаких решений о проверке не принял. Расследование провала не было начато.

После этих событий Зеленский уволил Бурбу и назначил новым начальником ГУР Кирилла Буданова.

Напомним: