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ДТП в Польше: Водителю автобуса грозит 8 лет

Понедельник, 8 марта 2021, 02:35

Польская прокуратура выдвинула обвинения водителю автобуса, попавшего в аварию в польском Кашице, в результате которой 6 человек погибли, а 41 - получили травмы.

Источник: заместитель окружного прокурора в Перемышле Беата Стажецкая в PAP

Детали: Водителю инкриминируют непреднамеренное доведение до катастрофы в наземном движении. Ему грозит до 8 лет лишения свободы. Прокуратура наложила запрет на его выезд из Польши. Он также обязан находиться на контроле в полиции.

По словам Стажецкой, наиболее вероятной является версия, что водитель пытался повернуть направо к месту обслуживания путешественников (MOP Kaszyce), но скорость движения была слишком высокой.

Магистралью автобус двигался со скоростью 96-97 км в час, а непосредственно перед ДТП скорость упала с 95 до 45 км в час. Стажецька отметила, что хотя автобус ехал со скоростью, разрешенной на автомагистрали, она была несоответствующей началу маневра поворота вправо.

Отмечается, что во время допроса в больнице водитель не смог однозначно сказать, признает ли свою вину. Он сообщил, что не помнит обстоятельств происшествия, и отказался давать показания, ссылаясь на плохое эмоциональное состояние, и пообещал сделать это позже.

Предыстория:

  • 6 марта в польской местности Кашице рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП.
  • В автобусе находились 57 украинцев.
  • В результате аварии погибли 6 человек. 41 человек получил травмы.
  • По предварительной версии полиции, водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство слетело в кювет и перевернулось.

Темы: Польшаавария


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