Международный олимпийский комитет не признал сына Лукашенко главой НОК Беларуси

Международный олимпийский комитет не признал Виктора Лукашенко, сына Александра Лукашенко, новым президентом Национального олимпийского комитета Беларуси.

Источник: TUT.BY

Детали: Также МОК не признал членом исполкома Дмитрия Баскова. Международный олимпийский комитет подтвердил, что санкции против них остаются действительными. Таким образом, они не смогут посещать Олимпийские игры и другие мероприятия МОК. Организация не будет вести с ними переговоры, поддерживая контакт исключительно с генеральным секретарем НОК Полиной Головиной.

В МОК остались крайне разочарованны рядом фактов. Помимо избрания 26 февраля Виктора Лукашенко и Дмитрия Баскова, это нахождение в списке кандидатов Александра Лукашенко. Все трое на момент выборов были под санкциями МОК.

МОК подтвердил, что все санкции к НОК Беларуси остаются в силе. Это значит, что Национальный олимпийский комитет не сможет получать финансовые выплаты, за исключением средств, предназначенных спортсменам.

Также МОК не будет приглашать на Олимпиаду высокопоставленных госслужащих Беларуси. Всем федерациям предписано обеспечить равное отношение ко всем спортсменам, исключив любую дискриминацию по политическим взглядам.

Что предшествовало: 26 февраля сын самопровозглашенного президента Беларуси Виктор Лукашенко был избран главой НОК вместо своего отца Александра Лукашенко, который возглавлял олимпийский комитет с 1997 года.

Еще в декабре Исполком МОК постановил, что "нынешнее руководство НОК должным образом не защитило белорусских спортсменов от политической дискриминации", что противоречит Олимпийской хартии, и ввел санкции в отношении НОК Беларуси.

Санкции включали запрет Александру Лукашенко, его старшему сыну Виктору, первому вице-президенту НОК, а также другим членам исполкома НОК посещать Токио-2020 и прекращение любой финансовой поддержки этой организации.

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