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Александр Лукашенко дал Виктору Лукашенко звание генерал-майора

Вторник, 2 марта 2021, 06:07
Александр Лукашенко дал Виктору Лукашенко звание генерал-майора
На фото Лукашенко и его дети

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко предоставил своему старшему сыну Виктору Лукашенко воинское звание генерал-майора запаса.

Источник: пресс служба "президента"

Дословно: "Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 марта подписал указы о присвоении специального и воинских званий.

Полковникам Владимиру Куприянюку, Роману Подлиневу, Николаю Карпенкову, Дмитрию Шахраеву, Андрею Павлюченко присвоено очередное воинское звание генерал-майора. Виктору Лукашенко присвоено очередное воинское звание генерал-майора запаса".

 
На фото Виктор Лукашенко

Что предшествовало: 26 февраля Лукашенко ответил, что собирается передавать власть своим сыновьям, раз заявив перед тем, что не держится "посиневшими руками" за власть.

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская считает, что самопровозглашенный президента страны Александр Лукашенко будет вынужден уйти в ближайшие месяцы.

Предыстория:

  • Лукашенко находится у власти почти 30 лет.
  • С августа 2020 году в Беларуси продолжаются массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко. Протестующие требуют проведения новых справедливых выборов, освобождения политических заключенных и ответственности за избиение и пытки мирных демонстрантов.
  • В феврале 2021 года Лукашенко заявил, что первым и главным условием его ухода от власти является мир в стране, а вторым  - гарантия безопасности его сторонникам.

"Украинская правда" в Threads

Темы: БеларусьЛукашенко
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