Италия первой в ЕС планирует производить у себя российскую вакцину "Спутник V"

Италия может стать первой страной ЕС, которая будет производить на своей территории российскую вакцину "Спутник V".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на итальянское агентство AGI.

Соглашение о производстве вакцины в Италии подписали Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), который обладает патентом на "Спутник V", и компания Adienne Pharma & Biotech.

Последняя намерена производить вакцину на двух заводах - в Ломбардии и в центральной Италии и готова поставить 10 миллионов доз с июля 2021 по январь 2022 года.

Итальянско-российская торговая палата заявила, что как только российскую вакцину утвердит Европейское агентство по лекарственным средствам ее начнут распространять по всей Италии.

"Партнерство позволит начать производство уже в июля 2021 г. года, - говорится в пресс-релизе торговой палаты, - Инновационный производственный процесс поможет создать новые рабочие места и позволит Италии контролировать весь производственный процесс. Это позволит производство до 10 миллионовдоз до конца года".

"Российская власть работает над 20 совместными проэктам в Европе, а вакцина" Спутник V "уже зарегистрировано более чем 45 странах мира", - объясняет Итальянско-российская торговая палата.

Стоит отметить, что до сих пор в ЕС использования вакцины "Спутник V" позволили только Венгрия и Словакия.

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