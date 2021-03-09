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Италия первой в ЕС планирует производить у себя российскую вакцину "Спутник V"

Вторник, 9 марта 2021, 08:48

Италия может стать первой страной ЕС, которая будет производить на своей территории российскую вакцину "Спутник V".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на итальянское агентство AGI.

Соглашение о производстве вакцины в Италии подписали Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), который обладает патентом на "Спутник V", и компания Adienne Pharma & Biotech.

Последняя намерена производить вакцину на двух заводах - в Ломбардии и в центральной Италии и готова поставить 10 миллионов доз с июля 2021 по январь 2022 года.

Итальянско-российская торговая палата заявила, что как только российскую вакцину утвердит Европейское агентство по лекарственным средствам ее начнут распространять по всей Италии.

"Партнерство позволит начать производство уже в июля 2021 г. года, - говорится в пресс-релизе торговой палаты, - Инновационный производственный процесс поможет создать новые рабочие места и позволит Италии контролировать весь производственный процесс. Это позволит производство до 10 миллионовдоз до конца года".

"Российская власть работает над 20 совместными проэктам в Европе, а вакцина" Спутник V "уже зарегистрировано более чем 45 странах мира", - объясняет Итальянско-российская торговая палата.

Стоит отметить, что до сих пор в ЕС использования вакцины "Спутник V" позволили только Венгрия и Словакия.

Читайте также "Спутник" по-итальянски: как российскую вакцину готовят к производству в ЕС

Темы: ИталиявакцинацияРосcиямедицинакоронавирус


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