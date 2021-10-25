Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне вместо "Спутника" массово выбирают поддельный ковид-сертификат

Понедельник, 25 октября 2021, 15:55
Россияне вместо Спутника массово выбирают поддельный ковид-сертификат
Фото: Владислав Шатило / РБК

Сертификаты о вакцинации 80% людей, которые тяжело переболели коронавирусом и заявили, что привились "Спутником V", были поддельными.

Источник: РБК со ссылкой на Александра Гинцбурга, директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, где разработали "Спутник"

Прямая речь: "Если вакцинированные якобы "Спутником V" тяжело заболевают, как показывают данные, это люди, которые, к сожалению, воспользовались теми сертификатами, которые они купили, поддельными сертификатами. Среди них 80% те, которые купили".

Детали: Гинцбург дал странное объяснение: мол люди, которые покупают поддельные сертификаты, почему-то думают, что они действительно привиты, а потому ослабляют всякие карантинные ограничения, и это увеличивает риск заболевания.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Спутник VРосcиявакцинациякоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Все новости...
Спутник V
Словакия прекратила использование российской вакцины "Спутник V"
В ОРДЛО привезли очередную партию российской вакцины от COVID
Аргентина не получила от России миллионы доз обещанного "Спутника V"
Последние новости
13:50
В Молдове огласили приговор мужчине, "заминировавшему" дом Майи Санду
13:47
Россияне импортируют охотничьи прицелы, которые применяют на войне в Украине - СМИ
13:44
В Госпогранслужбе рассказали, сколько грузовиков ожидают в очередях на границе
13:35
В Киеве задержан владелец провайдера, транслирующего пропаганду РФ
13:29
Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации
13:13
Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины
13:11
Участие "Райффайзен Банка" в программе "5-7-9%" зависит от санкций СНБО, а не решений НАПК - Минфин
12:58
В Украине корью заболело в пять раз больше людей, чем в прошлом году – Минздрав
12:56
фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"
12:53
Глава МО Британии о "Новочеркасске": за 4 месяца уничтожено 20% Черноморского флота РФ
Все новости...
Реклама: