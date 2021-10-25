Россияне вместо "Спутника" массово выбирают поддельный ковид-сертификат

Сертификаты о вакцинации 80% людей, которые тяжело переболели коронавирусом и заявили, что привились "Спутником V", были поддельными.

Источник: РБК со ссылкой на Александра Гинцбурга, директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, где разработали "Спутник"

Прямая речь: "Если вакцинированные якобы "Спутником V" тяжело заболевают, как показывают данные, это люди, которые, к сожалению, воспользовались теми сертификатами, которые они купили, поддельными сертификатами. Среди них 80% те, которые купили".

Детали: Гинцбург дал странное объяснение: мол люди, которые покупают поддельные сертификаты, почему-то думают, что они действительно привиты, а потому ослабляют всякие карантинные ограничения, и это увеличивает риск заболевания.