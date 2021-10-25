Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Россияне вместо "Спутника" массово выбирают поддельный ковид-сертификат

Понедельник, 25 октября 2021, 15:55
Фото: Владислав Шатило / РБК

Сертификаты о вакцинации 80% людей, которые тяжело переболели коронавирусом и заявили, что привились "Спутником V", были поддельными.

Источник: РБК со ссылкой на Александра Гинцбурга, директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, где разработали "Спутник"

Прямая речь: "Если вакцинированные якобы "Спутником V" тяжело заболевают, как показывают данные, это люди, которые, к сожалению, воспользовались теми сертификатами, которые они купили, поддельными сертификатами. Среди них 80% те, которые купили".

Детали: Гинцбург дал странное объяснение: мол люди, которые покупают поддельные сертификаты, почему-то думают, что они действительно привиты, а потому ослабляют всякие карантинные ограничения, и это увеличивает риск заболевания.

Темы: Спутник VРосcиявакцинациякоронавирус
powered by lun.ua
Главное сегодня

Украина остается 2-й в Европе по суточной смертности от Covid

Россия требует заменить Третьякову Медведчуком в ТКГ

16-летний виновник смертельного ДТП в Харькове "ничего на допросе не говорит" – полиция

Имеем право защищаться: посол ответил "обеспокоенному" Берлину по поводу "Байрактаров"

Новости 27 октября: смертельное ДТП в Харькове, новые "красные" зоны

"Скифское золото": Россия угрожает прекратить сотрудничество с музеями Нидерландов

Все новости...
Спутник V
Словакия прекратила использование российской вакцины "Спутник V"
В ОРДЛО привезли очередную партию российской вакцины от COVID
Аргентина не получила от России миллионы доз обещанного "Спутника V"
Последние новости
06:53
В Закарпатье полиция возбудила уголовное дело из-за беременности 11-летней девочки
06:28
Украина остается 2-й в Европе по суточной смертности от Covid
05:45
Миссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 455 нарушений "тишины" в сутки
04:47
Российские хакеры атаковали Национальную стрелковую ассоциацию Штатов – СМИ
03:48
МИД Франция обвинил семью Лукашенко в организованной торговле людьми
02:52
Россия требует заменить Третьякову Медведчуком в ТКГ
01:59
16-летний виновник смертельного ДТП в Харькове "ничего на допросе не говорит" – полиция
01:34
В Одесской области больницы обеспечены кислородом – Минздрав
00:38
фотоОккупанты обстреляли населенные пункты в Луганской области
23:52
фото, видеоВ Сумах застрелили активиста "Правого сектора"
Все новости...