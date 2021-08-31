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Словакия прекратила использование российской вакцины "Спутник V"

Вторник, 31 августа 2021, 11:25

В Словакии 31 августа заканчивается вакцинация российской вакциной "Спутник V" и больше ее применять не планируют.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.

Вторник – последний день, когда словаки могут получить вторую дозу вакцины. Срок годности вакцины, доставленной в Словакию, заканчивается в среду.

По словам представителя департамента здравоохранения, в понедельник еще шесть человек ждали вторую дозу российской вакцины.

По состоянию на 30 августа в Словакии было введено 37 021 дозу вакцины "Спутник V". Всего в Словакии этой вакциной вакцинировано чуть больше 18 500 человек.

Напомним, в начале июля Министерство здравоохранения Словакии продало российской стороне 160 000 доз вакцин "Спутник V", которые были закуплены у Москвы весной.

Как известно, Словакия столкнулась с политическим кризисом после того, как две небольшие партии заявили о возможном выходе из правящей коалиции из-за закупки предыдущим правительством российской вакцины "Спутник V".

Премьер Игорь Матович ушел в отставку, его место занял Эдуард Гегер. Матович остался в правительстве в должности министра финансов.

Темы: СловакиявакцинацияСпутник VРосcия
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