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В ОРДЛО привезли очередную партию российской вакцины от COVID

Четверг, 29 июля 2021, 01:41

На оккупированные территории Донецкой и Луганской областей доставили партии российской вакцины от коронавируса "Спутник Лайт".

Источник: "Новости Донбасса", россСМИ "Риа Новости"

Детали: Так, на неподконтрольную украинскому правительству территорию Донецкой области Россия привезла 86 тысяч доз вакцины. Сколько доз привезли в террористическую группировки "ЛНР" неизвестно. Однако там сообщили, что уже завершена разгрузка партии.

В так называемом "Минздраве ДНР" говорят, что вакцину поделят между медицинскими учреждениями, где организовали 51 пункт вакцинации.

Справка: "Спутник Лайт" – это разновидность российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Главное отличие заключается в том, что разновидность "Лайт" вводится одной дозой, а не двумя.

Предыстория:

  • В январе оккупационная власть ОРДО заявила о получении первой партии российской вакцины от коронавируса "Спутник V".
  • Граждан Украины с территории ОРДЛО будут пропускать для вакцинации от COVID-19 на подконтрольную территорию без самоизоляции.

Темы: Спутник VОРДЛО
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