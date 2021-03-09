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Зеленский нашел альтернативу "Нормандскому саммиту"

Вторник, 9 марта 2021, 11:13
Зеленский нашел альтернативу Нормандскому саммиту

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что если встречу лидеров стран "нормандской четверки" по Донбассу не удастся организовать, то он намерен провести встречи с лидером каждой из стран в отдельности.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на пресс-конференции на полях форума "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм".

"В любом случае, готовится "нормандская встреча". Она должна быть. Я от себя скажу, и я это сказал нашим западным партнерам: будет встреча в Нормандском формате - я найду формат, когда встречусь с каждым из этих лидеров "нормандской четверки ". Как говорится, если гора не идет к Магомету, то ничего страшного - значит, я встречусь с каждым отдельно", - сказал Зеленский.

Он также напомнил, что в среду состоится заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Следует отметить, что по предварительным договоренностям саммит лидеров стран "нормандской четверки" должен был состояться в апреле.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее заявлял, что для того чтобы сдвинуть с места урегулирование на Донбассе, нужен новый саммит лидеров стран "нормандской четверки".

Напомним, новая руководительница ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде считает, что Украина уже выполнила все условия для новой встречи лидеров в нормандском формате.

Читайте также: Председатель ОБСЕ Анн Линде: Украина выполнила все условия для новой "Нормандии" с Путиным

Темы: Зеленскийнормандский формат
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