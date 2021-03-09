Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Зеленский нашел альтернативу "Нормандскому саммиту"

Вторник, 9 марта 2021, 12:13

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что если встречу лидеров стран "нормандской четверки" по Донбассу не удастся организовать, то он намерен провести встречи с лидером каждой из стран в отдельности.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на пресс-конференции на полях форума "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм".

"В любом случае, готовится "нормандская встреча". Она должна быть. Я от себя скажу, и я это сказал нашим западным партнерам: будет встреча в Нормандском формате - я найду формат, когда встречусь с каждым из этих лидеров "нормандской четверки ". Как говорится, если гора не идет к Магомету, то ничего страшного - значит, я встречусь с каждым отдельно", - сказал Зеленский.

Он также напомнил, что в среду состоится заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Следует отметить, что по предварительным договоренностям саммит лидеров стран "нормандской четверки" должен был состояться в апреле.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее заявлял, что для того чтобы сдвинуть с места урегулирование на Донбассе, нужен новый саммит лидеров стран "нормандской четверки".

Напомним, новая руководительница ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде считает, что Украина уже выполнила все условия для новой встречи лидеров в нормандском формате.

Читайте также: Председатель ОБСЕ Анн Линде: Украина выполнила все условия для новой "Нормандии" с Путиным

Темы: Зеленскийнормандский формат


powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский нашел альтернативу "Нормандскому саммиту"

Зеленский анонсировал начало работы центра противодействия дезинформации

Степанов: Меня не устраивают темпы вакцинации, я ставил другую задачу

Третья волна: в Украине растет количество больных и госпитализированных с COVID

видео В Киеве протестуют против съезда судей

8 марта в Украине COVID обнаружили у 3 261 человека, в Винницкой области больше всего

Все новости...
Зеленский
Зеленский анонсировал начало работы центра противодействия дезинформации
Возле резиденции Зеленского требовали освободить Стерненко
На фоне санкций против Коломойского Зеленский поблагодарил США за борьбу с олигархами
Последние новости
13:14
Национализация "Мотор Сичи": Китайский инвестор пригрозил новыми исками
13:12
Синоптик поведала, когда ждать потепления
12:58
Собаки Джо Байдена оставили Белый дом после агрессивного инцидента
12:57
Основатель Zoom передал 40% своих акций в компании, однако кому – неизвестно
12:55
фотоВ Киевском СИЗО осужденные спят по очереди и живут в антисанитарии - Офис омбудсмена
12:54
Зеленский: Украина работает над тем, чтобы пожизненно забанить в YouTube каналы с ложью
12:54
Данилов назвал дату нового заседания СНБО и попросил журналистов не делать китч
12:45
инфографика Авиатрафик над Украиной в феврале снизился на 56%
12:43
В судебной системе есть своя "пятая колонна" – глава Верховного суда
12:40
видео МИД: Шевченко – мировой рекордсмен по количеству памятников
Все новости...