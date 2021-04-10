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13 апреля в Украине могут начать прививать китайской вакциной – Ляшко

Суббота, 10 апреля 2021, 15:03
13 апреля в Украине могут начать прививать китайской вакциной – Ляшко

13 апреля в Украине могут начать делать прививки вакциной Coronavac, которую в страну завезли в конце марта.

Источник: главный санврач Виктор Ляшко на встрече с журналистами

Детали: в понедельник, 12 апреля, вакцину Coronavac должны развести из Киева по регионам.

Прививки могут начать 12 апреля, но, скорее всего, это произойдет 13 апреля.

Временной промежуток между первой и второй дозой Coronavac составляет 14-28 дней. Вторую прививку рекомендуется делать ближе к 28 дню, объясняет Ляшко.

Он также сообщил, что 215 тысяч доз вакцины Coronavac, которую уже привезли в Украину, распределят между такими категориями людей:

1) людьми с инвалидностью и теми, кто за ними ухаживает;

2) людьми, которые будут работать на ВНО-2021;

3) олимпийцами и паралимпийцами, которые будут представлять Украину на играх 2021;

4) полицейскими.

Что предшествовало: 8 апреля министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что прививать вакциной CoronaVac в Украине начнут с 10 апреля.

Предыстория:

  • 23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины AstraZeneca из Индии (CoviShield) – 500 тысяч доз, срок их годности истекает 23 июня 2021 года.
  • В середине марта Индия временно приостановила экспорт крупнейших партий вакцинAstraZeneca для удовлетворения внутреннего спроса на фоне роста темпов заражений коронавирусом в стране.
  • В рамках инициативы COVAX Украине обещали предоставить от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca в первом полугодии 2021 года, а также 117 тысяч доз м-РНК вакцины от Pfizer-BioNTech в феврале (эта поставка отложилась).
  • 25 марта в Украину отправили первую партию вакцин "CoronaVac" производства китайской компании Sinovac Biotech, которая показывала 83,5% эффективности
  • Глава Минздрава Максим Степанов заявлял, что Украина имеет договоренности о поставках 22 млн доз вакцин против коронавируса AstraZeneca (Covieshild), Novavax, Sinovac, Pfizer.

Знать больше: Люди до 60 лет не должны получать вторую дозу вакцины AstraZeneca – немецкие эксперты

Медленные темпы прививания и избыточные дозы: интервью Виктора Ляшко о вакцинации против COVID-19 в Украине

Прививать против COVID-19 точно будут, вопрос – когда, кого и чем. Все о вакцинации в Украине

Ольга Кириленко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: вакцинациякоронавирус
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