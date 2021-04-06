Кравчук предполагает, что переговоры ТКГ могут перенести в Польшу

Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук предполагает, что переговоры после карантина могут перенести из Беларуси в Польшу.

Источник: Кравчук в эфире "Украина 24", цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Если взять бывшие социалистические страны, то я бы назвал Польшу. Тут не будет вопросов. Мы с Польшей не всегда были друзьями, но были и времена дружбы нашей... Если взять страны несоциалистического блока, то таких стран очень много. Это должна быть нейтральная демократическая страна".

Детали: Кравчук отметил, что продолжать переговоры в Минске "нельзя ни в коем случае". Он подчеркнул, что в Беларуси, в частности от Лукашенко, об Украине говорят порой весьма неприличные вещи.

Она под каблуком России. Она не является демократической страной, в ней душат мирных митингующих, поэтому иметь в такой стране площадку для переговоров, сказал бы, даже неудобно про это говорить", – сказал первый президент.

Он также считает, что Россия будет против изменения места для переговоров, поскольку возить марионеток с ОРДЛО в западные страны будет довольно проблематично.

Что предшествовало: Украинская делегация в Трехсторонний контактной группе, когда завершится пандемия, не будет ехать в Минск на переговоры по Донбассу из-за вражеской риторики Беларуси касательно Украине.

Напомним: