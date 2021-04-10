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Эрдоган поддержал Крымскую платформу и напомнил о незаконности оккупации Крыма

Суббота, 10 апреля 2021, 21:39
Эрдоган поддержал Крымскую платформу и напомнил о незаконности оккупации Крыма

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским подчеркнул, что поддерживает территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины и подтвердил принципиальное решение Турции не признавать аннексию Крыма.

Источник: заявление Эрдогана после закрытой встречи с Зеленским, сообщение на сайте президента Украины

Детали: По словам президента Турции, Крымская платформа призвана объединить земли Украины.

В совместной декларации заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турецкой Республикой говорится, что две страны продолжат координировать шаги, направленные на восстановление территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах, в частности на деоккупацию Крыма, а также захваченных Россией районов Донетчины и Луганщины.

Кроме этого президент Украины он обсудил с Эрдоганом вопросы безопасности в Черноморском регионе. По словам Зеленского, взгляды Украины и Турции в этом вопросе совпадают.

Дословно декларация: "Поддержать создание Крымской платформы как нового формата для урегулирования вопроса незаконной и нелегитимной аннексии Крыма Российской Федерацией. Усилить совместные усилия для улучшения условий проживания украинских граждан, в частности крымских татар, которые были вынуждены покинуть свою родину - Крым - вследствие временной оккупации".

Напомним: Президент Украины Владимир Зеленский в субботу прибыл с рабочим визитом в Турцию.

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Темы: Крымская платформаКрымЭрдоганЗеленскийРосcия
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