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Суд закрыл дело о конфликте интересов в судьи КС Завгородней

Пятница, 9 апреля 2021, 16:34

Голосеевский районный суд закрыл дело относительно недекларирования судьей Конституционного суда Ириной Завгородней автомобиля ее мужа.

Источник: решение суда

Детали: Производство о привлечении к административной ответственности относительно Завгородней закрыли в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

Постановление могут обжаловать в течение 10 дней со дня его вынесения в Киевский апелляционный суд или через Голосеевский райсуд Киева.

Решение суда опубликовали 29 марта.

Отмечается, что речь идет о декларации за 2018. Завгородняя не указала автомобиль LAND ROVER за 615 422,50 грн.

В то же время, судья сообщила, что автомобиль угнали и теперь его обнаружили где-то за границей.

Судья КС отметила, что предложила обратиться с запросами о похищении в страховую компанию, однако НАПК с соответствующими запросами не обращалось.

Напомним:

  • В феврале относительно Завгородней НАПК составило админпротокол - за недекларирование авто мужа. Срок привлечения судьи Завгородней за недекларирование истек в середине февраля.
  • 1 февраля стало известно, что НАПК составило протоколы относительно 3 судей Конституционного суда. Речь шла о судьях Игоре Слиденко, Владимире Мойсаке и Ирине Завгородней.
  • Их подозревают в конфликте интересов при принятии решения об отмене ряда антикоррупционных статей, в частности, что касались полномочий НАПК о проверке деклараций и наказании за недостоверное декларирование.

Украинская правда
Темы: судКСКонституция


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