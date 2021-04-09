Суд закрыл дело о конфликте интересов в судьи КС Завгородней

Голосеевский районный суд закрыл дело относительно недекларирования судьей Конституционного суда Ириной Завгородней автомобиля ее мужа.

Источник: решение суда

Детали: Производство о привлечении к административной ответственности относительно Завгородней закрыли в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

Постановление могут обжаловать в течение 10 дней со дня его вынесения в Киевский апелляционный суд или через Голосеевский райсуд Киева.

Решение суда опубликовали 29 марта.

Отмечается, что речь идет о декларации за 2018. Завгородняя не указала автомобиль LAND ROVER за 615 422,50 грн.

В то же время, судья сообщила, что автомобиль угнали и теперь его обнаружили где-то за границей.

Судья КС отметила, что предложила обратиться с запросами о похищении в страховую компанию, однако НАПК с соответствующими запросами не обращалось.

Напомним: