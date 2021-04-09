Суд закрыл дело о конфликте интересов в судьи КС Завгородней

Голосеевский районный суд закрыл дело относительно недекларирования судьей Конституционного суда Ириной Завгородней автомобиля ее мужа.

Источник: решение суда

Детали: Производство о привлечении к административной ответственности относительно Завгородней закрыли в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

Постановление могут обжаловать в течение 10 дней со дня его вынесения в Киевский апелляционный суд или через Голосеевский райсуд Киева.

Решение суда опубликовали 29 марта.

Отмечается, что речь идет о декларации за 2018. Завгородняя не указала автомобиль LAND ROVER за 615 422,50 грн.

В то же время, судья сообщила, что автомобиль угнали и теперь его обнаружили где-то за границей.

Судья КС отметила, что предложила обратиться с запросами о похищении в страховую компанию, однако НАПК с соответствующими запросами не обращалось.

Судья получила запрос НАПК от 30.09.2020 года с предложением предоставить объяснения и документы по поводу полной проверки, которая проводилась по ней.

НАПК продолжило срок проверки ее декларации за 2018, 2019 годы до 23.11.2020 года, но, не дождавшись объяснений судьи, составили заключение по выявлению признаков коррупционного правонарушения.

Кроме того, 06.10.2020 года судья заявляла самоотвод, но в удовлетворении ее ходатайства отказано.

Вопрос наличия реального конфликта интересов при рассмотрении дела №1-24/2020 (393/20) был предметом рассмотрения Палаты КСУ при рассмотрении как заявления о самоотводе судьи, так и заявления представителя президента Украины в КСУ об отводе.

КСУ является коллегиальным органом, все решения которого принимаются большинством голосов. Поэтому, участвуя в рассмотрении дела и принятии решения, судья не действует единолично, решения принимаются большинством голосов.

Поэтому отсутствует прямая и непосредственная причинно-следственная связь между голосованием и принятием решения.

Напомним: