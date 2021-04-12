В понедельник на фронте погиб 24-летний буковинец
В районе проведения операции Объединенных сил 12 апреля погиб 24-летний буковинец.
Источник: Черновицкая областная государственная администрация
Детали: Сообщается, что в понедельник вражеская пуля оборвала жизнь Ярослава Карлийчука из села Черепковцы, что в Глыбоцкой территориальной общине.
24-летний старший солдат проходил службу в подразделении 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, дислоцирующейся в Коломые.
Дата похорон будет известна позже.
Черновицкая областная государственная администрация выразила искренние соболезнования семье погибшего.
Дословно: "Вечная память тем, кто отдал жизнь, защищая Украину. Герои не умирают!".
Что предшествовало: Оперативно-тактическая группировка "Північ" сообщила, что в результате прицельного обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации в районе проведения операции Объединенных сил 12 апреля один украинский военный получил огнестрельное пулевое ранение несовместимое с жизнью.
Предыстория:
- С конца марта на фронте в Донецкой и Луганской областях Украины наблюдается обострение. Вооруженные формирования РФ прибегают к постоянным провокациям и нарушениям режима прекращения огня.
- Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Украина заинтересована в деэскалации исключительно мирным путем. Он запросил телефонные переговоры с президентом государства-агрессора Владимиром Путиным, но там игнорируют этот запрос.
- Страны "нормандской четверки" и США выразили поддержку Украине и призвали РФ к деэскалации на востоке Украины.