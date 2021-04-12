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В понедельник на фронте погиб 24-летний буковинец

Понедельник, 12 апреля 2021, 17:30
В понедельник на фронте погиб 24-летний буковинец

В районе проведения операции Объединенных сил 12 апреля погиб 24-летний буковинец.

Источник: Черновицкая областная государственная администрация

Детали: Сообщается, что в понедельник вражеская пуля оборвала жизнь Ярослава Карлийчука из села Черепковцы, что в Глыбоцкой территориальной общине.

24-летний старший солдат проходил службу в подразделении 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, дислоцирующейся в Коломые.

Дата похорон будет известна позже.

Черновицкая областная государственная администрация выразила искренние соболезнования семье погибшего.

Дословно: "Вечная память тем, кто отдал жизнь, защищая Украину. Герои не умирают!".

Что предшествовало: Оперативно-тактическая группировка "Північ" сообщила, что в результате прицельного обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации в районе проведения операции Объединенных сил 12 апреля один украинский военный получил огнестрельное пулевое ранение несовместимое с жизнью.

Предыстория: 

  • С конца марта на фронте в Донецкой и Луганской областях Украины наблюдается обострение. Вооруженные формирования РФ прибегают к постоянным провокациям и нарушениям режима прекращения огня.
  • Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Украина заинтересована в деэскалации исключительно мирным путем. Он запросил телефонные переговоры с президентом государства-агрессора Владимиром Путиным, но там игнорируют этот запрос.
  • Страны "нормандской четверки" и США выразили поддержку Украине и призвали РФ к деэскалации на востоке Украины.

Украинская правда

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Темы: войнаООСОбъединенные силы на Донбассе
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