СБУ разоблачила ЧВК: организаторами называют экс-нардепа Семенченко и "агента" НАБУ Шевченко

Служба безопасности Украины сообщила, что разоблачила и прекратила деятельность военизированного вооруженного формирования, так называемой "частной военной компании", а возможными организаторами называет Семена Семенченко и Евгения Шевченко.

Источник: СБУ

Детали: Отмечается, что деятельность компании была направлена ​​на подготовку к совершению тяжких преступлений, в т.ч. против основ национальной безопасности.

По данным СБУ, в состав компании входило более 150 человек, а сама организация действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций.

Подготовка членов "ЧВК" проходила на специально обустроенной тренировочной базе в Киевской области - там проходили боевые выходки, тренировки обращения с оружием, навыки военных боевых действий. Также часть членов военной компании училась в центрах подготовки за рубежом.

Материалы дела свидетельствуют, что контроль и координацию деятельности преступной организации осуществляли 15 граждан Украины. Они, в частности, вербовали ее потенциальных участников, предпочитая бывших военным и правоохранителей с опытом участия в боевых действиях.

Отдельно следователями получены данные об участии фигурантов дела в заключении контрактов между "ЧВК" и представителями различных организаций стран Ближнего Востока. Также зафиксировано предложения организовать поставки оружия в эти страны.

По данным следствия, организаторами были бывший народный депутат Семен Семенченко и Евгений Шевченко, известный широкой публике, как "внештатный агент НАБУ".

Дословно: "Кроме этого, по версии следствия, Семенченко и Шевченко являются возможными организаторами и участниками противоправной схемы по ввозу вне таможенного контроля военных запчастей и товаров двойного назначения из Российской Федерации, которые впоследствии продавали государственным предприятиям оборонной сферы по завышенным ценам".

Детали: Сотрудники СБУ провели около 80 обысков по адресам офисного помещения, мест проживания, временного пребывания и тренировки фигурантов дела в столице, Киевской и Донецкой областях.

Правоохранители изъяли: почти 5500 патронов различного калибра, 7 реактивных противотанковых гранат РПГ-26, 4 подствольных гранатомета, ручной пулемет Калашникова, 2 автоматические винтовки, 3 пистолета и 3 автомата Калашникова АКС и АКС-74, 7 помповых ружей, 38 гранатометных выстрелов ВОГ-25, 21 граната (в частности, Ф-1 и РГД-5), 16 запалов УЗРГМ и 6 тротиловых шашек, пластид, устройство для обеспечения конфиденциальных переговоров, тому подобное.

СБУ сообщила "Украинской правде", что по состоянию на сейчас никого не задержали.

Справка: Шевченко известен как источник, передавший в НАБУ данные о нескольких человек, которые хотели за взятки закрыть дела в бюро или устроиться туда на должность. По его словам, он участвовал в двух десятках оперативных разработок бюро. Официально Шевченко имел статус лица, которое дало согласие на конфиденциальное сотрудничество с правоохранительным органом, и никогда не был сотрудником НАБУ, то есть не проходил ни одного этапа конкурса.

Шевченко сообщал, что имел отношение к поставке запчастей и комплектующих на заводы концерна "Укроборонпром". Расследователи Bihus.info заявляли, что Шевченко помогал фигурантам "дела Гладковского" получать нужные документы из НАБУ.

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