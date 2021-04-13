Зеленский просит Раду ликвидировать ОАСК: Достаточно сейфов с миллионами наличных

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный законопроект, которым предлагает ликвидировать скандальный Окружной административный суд Киева.

Источник: Офис президента

Прямая речь Зеленского: "Сегодня я вношу в парламент законопроект о ликвидации Окружного административного суда города Киева. Суда, который так и не смог вернуть доверие к себе, но справился с возвращением скандалов и странных решений, далеких от понимания справедливости. Достаточно сейфов, набитых миллионами наличных, в связанных с руководством суда лиц или ожидания очередных записей скандальных разговоров из кабинетов судей, которые думают, что перевешивают все в нашей стране.

Суд, одним решением которого может быть поставлен крест на любом достижении государства, любой реформе, будет ликвидирован. Воспринимайте это как сигнал к любому суду, который предал уважении к закону".

Детали: Законопроект называется "О ликвидации Окружного административного суда города Киева". В ОП отмечают, что именно президент, согласно Конституции, может вносить закон для реорганизации или ликвидации суда после консультаций с Высшим советом правосудия.

В Офисе президент считают, что доверие к суду должно быть безусловным, а в случае ОАСК – оно ​​умерло.

"ОАСК имел достаточно времени, чтобы одуматься, посмотреть на себя в зеркало и найти там простые вещи, которые так ищут в нем общество и государство, – справедливость, беспристрастность и честность. Вместо этого видим очередные скандалы с "пленками", коррупцию связанных лиц с забитыми деньгами сейфами и многочисленные сомнительные решения. Доверие в Окружной административный суд г.. Киева потеряно", – говорится в сообщении.

Текст проекта закона пока отсутствует на сайте Верховной Рады.

Что предшествовало: 7 апреля задержали двух адвокатов-посредников, которых НАБУ и САП разоблачили "на горячем" при получении неправомерной выгоды для дальнейшей ее передачи судьям ОАСК. Во время обыска были обнаружены большие объемы иностранной наличности: более 3,7 млн долл, 840 тыс. евро, 20 тыс. фунтов, 230 тыс. грн и 100 шекелей ".

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