Байден продлил санкции против РФ из-за кибератак

Президент Соединенных Штатов Джо Байден продлил санкции, в том числе и против России, для защиты от кибератак.

Источник: Пресс-служба Белого дома

Дословно: "Это значительное злонамеренная деятельность в киберпространстве до сих пор несет чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США".

"Я продолжаю на один год чрезвычайное положение, введенное указом от 1 апреля 2015 года".

Детали: Указом, изданным еще при президентстве Барака Обамы, вводились ограничения против ряда стран, которые представляли угрозу для Штатов в киберпространстве.

Указанный указ позволяет министерству финансов вводить санкции против лиц, осуществляющих кибератаки против Штатов.

Чиновники могут блокировать счета и любые активы на территории страны.

Это сообщение будет опубликовано в Федеральном реестре и передано Конгрессу.

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