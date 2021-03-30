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Байден продлил санкции против РФ из-за кибератак

Вторник, 30 марта 2021, 02:20
Байден продлил санкции против РФ из-за кибератак

Президент Соединенных Штатов Джо Байден продлил санкции, в том числе и против России, для защиты от кибератак.

Источник: Пресс-служба Белого дома

Дословно: "Это значительное злонамеренная деятельность в киберпространстве до сих пор несет чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США".

"Я продолжаю на один год чрезвычайное положение, введенное указом от 1 апреля 2015 года".

Детали: Указом, изданным еще при президентстве Барака Обамы, вводились ограничения против ряда стран, которые представляли угрозу для Штатов в киберпространстве.

Указанный указ позволяет министерству финансов вводить санкции против лиц, осуществляющих кибератаки против Штатов.

Чиновники могут блокировать счета и любые активы на территории страны.

Это сообщение будет опубликовано в Федеральном реестре и передано Конгрессу.

Предыстория:

  • В декабря 2016 года ЦРУ в секретном докладе пришло к выводу, что Россия вторглась в ходе президентских выборов, чтобы помочь победить Дональду Трампу. Ранее сообщалось, что Обама пообещал принять меры по России за кибератаки. Также представители разведки США заявили, что Путин лично принимал участие в скрытой кампании по вмешательству в президентские выборы в Соединенных Штатах.
  • В марте 2020 Президент США Дональд Трамп продлил на год действие санкций против России из-за кибератаки против Соединенных Штатов.
  • В конце февраля Microsoft обвинила российскую службу внешней разведки в кибератаке через программное обеспечение компании SolarWinds и Microsoft. Эта кибератака продолжалась с весны 2020 года и ее реальные масштабы пока неизвестны. Считается, что в США в результате него пострадали около 100 организаций и 9 федеральных агентств.

Украинская правда

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Темы: СШАРосcиясанкцииБайден
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