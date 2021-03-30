Байден продлил санкции против РФ из-за кибератак
Президент Соединенных Штатов Джо Байден продлил санкции, в том числе и против России, для защиты от кибератак.
Источник: Пресс-служба Белого дома
Дословно: "Это значительное злонамеренная деятельность в киберпространстве до сих пор несет чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США".
"Я продолжаю на один год чрезвычайное положение, введенное указом от 1 апреля 2015 года".
Детали: Указом, изданным еще при президентстве Барака Обамы, вводились ограничения против ряда стран, которые представляли угрозу для Штатов в киберпространстве.
Указанный указ позволяет министерству финансов вводить санкции против лиц, осуществляющих кибератаки против Штатов.
Чиновники могут блокировать счета и любые активы на территории страны.
Это сообщение будет опубликовано в Федеральном реестре и передано Конгрессу.
Предыстория:
- В декабря 2016 года ЦРУ в секретном докладе пришло к выводу, что Россия вторглась в ходе президентских выборов, чтобы помочь победить Дональду Трампу. Ранее сообщалось, что Обама пообещал принять меры по России за кибератаки. Также представители разведки США заявили, что Путин лично принимал участие в скрытой кампании по вмешательству в президентские выборы в Соединенных Штатах.
- В марте 2020 Президент США Дональд Трамп продлил на год действие санкций против России из-за кибератаки против Соединенных Штатов.
- В конце февраля Microsoft обвинила российскую службу внешней разведки в кибератаке через программное обеспечение компании SolarWinds и Microsoft. Эта кибератака продолжалась с весны 2020 года и ее реальные масштабы пока неизвестны. Считается, что в США в результате него пострадали около 100 организаций и 9 федеральных агентств.