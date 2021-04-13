Боевики "открыли дело" против члена ТКГ по статье, что предусматривает смертную казнь – Гармаш

Рабочая группа Тристоронней контактной группы 13 апреля сорвалась, поскольку представители оккупационных властей сообщили о якобы "открытии дела" против члена украинской делегации Дениса Казанского.

Источник: представитель ОРДО в составе украинской делегации ТКГ журналист Сергей Гармаш в Facebook

Прямая речь Гармаша: "ОРДЛО предложили поменять Пирогову на Казанского. Украина, как известно, заявила, что не будет сидеть за одним переговорным столом (пусть и виртуальным) с террористкой Майей Пироговой, осужденной судом и объявленной в розыск. Приглашенные РФ представители ОРДО, сегодня подошли к проблеме "творчески" и симметрично Украине, заявили, что в "республике" открыто дело против члена украинской делегации Дениса Казанского, поэтому для них является неприемлемым его участие в переговорах. Его обвиняют по статье, которая предусматривает смертную казнь с конфискацией имущества.

Правда, приглашенная РФ из ОРДЛО эксперт товарищ Михайлова не смогла ответить на вопрос официального представителя Украины в политической подгруппе Андрея Костина, "судом какого государства осужден господин Казанский?".

Кроме обмена Пироговой на Казанского, российские представители из ОРДЛО предложили еще два варианта: просто игнорировать факт наличия уголовных дел и продолжать работать с Пироговой и Казанским, либо вообще продолжать переговоры только "официальными" представителями "сторон", без участия экспертов и советников.

Представитель Украины остался принципиальным: все члены украинской делегации введены в нее официальными нотами МИДа и будут участвовать в заседаниях рабочих групп и ТКГ. Также Костин напомнил, что сторонами переговоров являются Украина и Россия при посредничестве ОБСЕ; ОРДЛО – не являются членами ТКГ".

Детали: Сообщается, что посол Пьер Морель перенес заседание рабочей группы на 27 число. По словам Гармаша, посол надеется на урегулирование проблемы с Пироговой.

Что предшествовало: В марте украинская делегация в ТКГ вышла из-за стола переговоров, потому что к заседанию ТКГ несмотря на предупреждения Россия привлекла Пирогову.

Украинская делегация сообщила, что не будет участвовать в переговорах политической подгруппы Трехсторонней контактной группы, пока ОБСЕ не достигнет исключения так называемой "экспертки" Майи Пироговой.

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