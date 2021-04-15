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Послы G7 поддержали намерение Зеленского разогнать ОАСК

Четверг, 15 апреля 2021, 18:01

Послы стран "Большой семерки" поддержали намерение президента Владимира Зеленского распустить Окружной административный суд Киева, видя в этом важный шаг для реформы судебной системы.

Соответствующее сообщение обнародовали в Twitter G7, пишет "Европейская правда".

"Послы G7 Ambassadors приветствуют инициативу Владимира Зеленского ликвидировать Окружной административный суд Киева как важный шаг в процессе комплексной реформы судебной системы в Украине", - пишут послы.

Они добавляют, что жизненно необходимо, чтобы суд, который заменит ОАСК, был создан прозрачно, отбор осуществлялся на основе профессиональных качеств и с тщательными проверками добродетели.

"Реформа Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей также жизненно важна для того, чтобы обеспечить высокий уровень добропорядочности судей", - напоминают послы "Большой семерки".

Как ранее сообщала "Украинская правда", 13 апреля Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный законопроект, которым предлагает ликвидировать скандальный Окружной административный суд Киева.

Из деталей стало известно, что Зеленский предлагает вместо ОАСК создать Киевский городской окружной административный суд.

Судей ОАСК, к добропорядочности которых не будет возникать вопросов, переведут в другой суд, а если те не захотят - будут уволены.

Темы: G7ЗеленскийОАСК


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