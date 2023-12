Посли G7 підтримали намір Зеленського розігнати ОАСК

Посли країн "Великої сімки" підтримали намір президента Володимира Зеленського розпустити Окружний адміністративний суд Києва, вбачаючи у цьому важливий крок для реформи судової системи.

Відповідне повідомлення оприлюднили у Twitter G7, пише "Європейська правда".

"Посли G7 Ambassadors вітають ініціативу Володимира Зеленського ліквідувати Окружний адміністративний суд Києва як важливий крок у процесі комплексної реформи судової системи в Україні", - пишуть посли.

Вони додають, що життєво необхідно, аби суд, який замінить ОАСК, був створений прозоро, відбір здійснювався на основі професійних якостів та з ретельними перевірками доброчесності.

"Реформа Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів також життєво важлива для того, щоби забезпечити високий рівень доброчесності суддів", - нагадують посли "Великої сімки".

G7 Ambassadors welcome @ZelenskyyUA’s initiative to liquidate the District Administrative Court of Kyiv, as an important step in comprehensively reforming the judicial system in 🇺🇦. 1/2