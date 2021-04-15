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Посли G7 підтримали намір Зеленського розігнати ОАСК

Четвер, 15 квітня 2021, 18:01
Посли G7 підтримали намір Зеленського розігнати ОАСК

Посли країн "Великої сімки" підтримали намір президента Володимира Зеленського розпустити Окружний адміністративний суд Києва, вбачаючи у цьому важливий крок для реформи судової системи.

Відповідне повідомлення оприлюднили у Twitter G7, пише "Європейська правда".

"Посли G7 Ambassadors вітають ініціативу Володимира Зеленського ліквідувати Окружний адміністративний суд Києва як важливий крок у процесі комплексної реформи судової системи в Україні", - пишуть посли. 

Вони додають, що життєво необхідно, аби суд, який замінить ОАСК, був створений прозоро, відбір здійснювався на основі професійних якостів та з ретельними перевірками доброчесності. 

"Реформа Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів також життєво важлива для того, щоби забезпечити високий рівень доброчесності суддів", - нагадують посли "Великої сімки". 

Як раніше повідомляла "Українська правда", 13 квітня Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний законопроєкт, яким пропонує ліквідувати скандальний Окружний адміністративний суд Києва.

З деталей стало відомо, що Зеленський пропонує замість ОАСК утворити Київський міський окружний адміністративний суд.

Суддів ОАСК, до доброчесності яких не буде виникати питань, переведуть до іншого суду, а якщо ті не захочуть – будуть звільнені.

Читайте також: Президентів багато – ОАСК один. Як Павло Вовк став ганебним суддею десятиріччя.

"Українська правда" в Threads

Теми: G7ЗеленськийОАСК
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