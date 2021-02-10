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Минздрав выбрал компанию, которая будет развозить вакцины Pfizer по регионам

Среда, 10 февраля 2021, 21:52

Министерство здравоохранения выбрало компанию, которая будет заниматься логистикой COVID-вакцин Pfizer, требующих ультранизких температур.

Источник: главный санитарный врач Виктор Ляшко в Facebook

Прямая речь Ляшко: "Открытый тендер проведен проектом USAID" Безопасные, доступные и эффективные лекарства для украинцев" (SAFEMed), который выполняется международной организацией MSH (Management sciences for Health) в соответствии с международными закупочными процедурами.

По его результатам избрана логистическая компания ООО "Фармасофт" для транспортировки и ответственного хранения вакцины против острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 в условиях ультранизкой температуры.

Уже в ближайшее время с победителем тендера будут организованы встречи для проведения микропланирования и разработки пошагового плана принятия, хранения и развозки вакцин Pfizer-BioNTech".

Детали: Ляшко отметил, что "впереди самое сложное", но Украина готова к принятию 117 тысяч вакцин Pfizer.

Напомним:

Украинская правда
Темы: МинздравкоронавирусвакцинацияЛяшко


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