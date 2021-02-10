Компания ООО "Фармасофт" будет заниматься в Украине логистикой COVID-вакцин Pfizer, требующих ультранизких температур.

Источник: заместитель министра охраны здоровья – главный санитарный врач Виктор Ляшко в Facebook

Прямая речь Ляшко: "Открытый тендер проведен проектом USAID" Безопасные, доступные и эффективные лекарства для украинцев" (SAFEMed), который выполняется международной организацией MSH (Management sciences for Health) в соответствии с международными закупочными процедурами.

По его результатам выбрана логистическая компания ООО "Фармасофт" для транспортировки и ответственного хранения вакцины против острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 в условиях ультранизкой температуры.

Уже в ближайшее время с победителем тендера будут организованы встречи для проведения микропланирования и разработки пошагового плана принятия, хранения и развозки вакцин Pfizer-BioNTech".

Детали: Ляшко отметил, что "впереди самое сложное", но Украина готова к принятию 117 тысяч вакцин Pfizer.

Напомним: