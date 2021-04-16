Киев готовит дополнительные ограничения на Пасху
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что из-за коронавируса в городе готовят дополнительные противоэпидемические мероприятия на Пасхальные праздники.
Источник: брифинг Кличко 16 апреля
Прямая речь: "У нас впереди Пасхальные праздники. И мы уже готовим дополнительные противоэпидемические мероприятия и нормы, чтобы после праздников не произошло инфекционного взрыва.
Эти правила разрабатывает комиссия по чрезвычайным ситуациям города. И к Пасхе мы их обнародуем".
Детали: По словам Кличко, решение об ослаблении примет власть, учитывая динамику заболеваемости и заполненности кроватей, оборудованных кислородом.
Пока мэр заявил, что говорить об улучшении ситуации - рано.
Он отметил, что введение локдауна стабилизировало ситуацию, но она остается сложной.
Предыстория:
- С 5 апреля в Киеве действует усиленный карантин.
- Карантин в столице продлили до 30 апреля.