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Киев готовит дополнительные ограничения на Пасху

Пятница, 16 апреля 2021, 12:52
Киев готовит дополнительные ограничения на Пасху

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что из-за коронавируса в городе готовят дополнительные противоэпидемические мероприятия на Пасхальные праздники.

Источник: брифинг Кличко 16 апреля

Прямая речь: "У нас впереди Пасхальные праздники. И мы уже готовим дополнительные противоэпидемические мероприятия и нормы, чтобы после праздников не произошло инфекционного взрыва.

Эти правила разрабатывает комиссия по чрезвычайным ситуациям города. И к Пасхе мы их обнародуем".

Детали: По словам Кличко, решение об ослаблении примет власть, учитывая динамику заболеваемости и заполненности кроватей, оборудованных кислородом.

Пока мэр заявил, что говорить об улучшении ситуации - рано.

Он отметил, что введение локдауна стабилизировало ситуацию, но она остается сложной.

Предыстория:

  • С 5 апреля в Киеве действует усиленный карантин.
  • Карантин в столице продлили до 30 апреля.

Украинская правда

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Темы: локдаункарантинКиевпразднованиякоронавирус
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