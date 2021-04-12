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Навальный в тюрьме похудел на 15 килограммов, врача к нему не пускают

Понедельник, 12 апреля 2021, 16:31
Навальный в тюрьме похудел на 15 килограммов, врача к нему не пускают

Осужденного в России оппозиционного политика Алексея Навального, который объявил голодовку в исправительной колонии, перевели из медицинской части обратно в отряд.

Источник: Twitter Навального

Дословно: "Видя серьезность голодовки, администрация ежедневно угрожает начать принудительное кормление. При этом Алексея перевели обратно из медчасти в отряд. Врача к нему так и не пускают".

Детали: В твиттере политика сообщается, что с момента объявления голодовки Навальный потерял 8 килограмм, а с момента приезда в колонию - 15 кг. Его вес составляет 77 кг, давление 94/76, средний пульс 106.

Что предшествовало: Здоровье Навального серьезно пошатнулось в колонии общего режима ИК-2 в городе Покров, куда он был этапирован. Сообщалось, что Навальный испытывает сильные боли в спине и в правой ноге, которая у него практически не действует. Он объявил голодовку, требуя допуска врача. Депутаты немецкого Бундестага обвинили Россию в целенаправленных пытках Навального.

Предыстория:

  • 3 февраля суд отменил условное наказание Алексею Навальному по "делу Ив Роше" и назначил ему реальный срок  – 3,5 года в исправительной колонии общего режима.
  • Президент США Джо Байден заявил, что российские власти должны немедленно и безусловно освободить оппозиционера Алексея Навального.

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Темы: НавальныйРосcия
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