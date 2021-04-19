Киевщина начала вакцинацию препаратом Pfizer: кого прививают первыми

На Киевщине в субботу прививки против COVID-19 начали делать вакциной Сomirnaty от компании Pfizer-BioNTech.

Источник: Киевская ОГА в Facebook

Прямая речь председатель КОДА Василия Володина: "Вчера наша область получила первые 1 170 доз вакцины от Pfizer-BioNTech, а сегодня мы уже начали ее использовать.

Предназначена она прежде всего для работников и жителей домов престарелых.

Туда, согласно определенному графику, будут выезжать наши мобильные бригады и проводить прививки".

Детали: Первыми к прививочной кампании присоединились два специализированных учреждения Киевщины.

Речь идет о вакцинации 78 работников и 42 жителей Бородянского психоневрологического интерната, после них - 84 работника и 12 жителей Белоцерковского психоневрологического интерната.

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