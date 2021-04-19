Киевщина начала вакцинацию препаратом Pfizer: кого прививают первыми
На Киевщине в субботу прививки против COVID-19 начали делать вакциной Сomirnaty от компании Pfizer-BioNTech.
Источник: Киевская ОГА в Facebook
Прямая речь председатель КОДА Василия Володина: "Вчера наша область получила первые 1 170 доз вакцины от Pfizer-BioNTech, а сегодня мы уже начали ее использовать.
Предназначена она прежде всего для работников и жителей домов престарелых.
Туда, согласно определенному графику, будут выезжать наши мобильные бригады и проводить прививки".
Детали: Первыми к прививочной кампании присоединились два специализированных учреждения Киевщины.
Речь идет о вакцинации 78 работников и 42 жителей Бородянского психоневрологического интерната, после них - 84 работника и 12 жителей Белоцерковского психоневрологического интерната.
Предыстория:
- 16 апреля в Украину прибыли 117 тысяч доз вакцины против коронавируса "Comirnaty" производства Pfizer-BioNTech от инициативы COVAX, прививать ими начнут с 18 апреля.
- С 13 апреля в Украине начали прививать от коронавируса вакциной CoronaVac против COVID-19 от компании Sinovac Biotech. До этого все прививки в Украине проводились препаратом Covishield от AstraZeneca.
- Украина рассчитывает на вакцинацию против коронавируса препаратами 4 компаний: AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Sinovac Biotech, Novavax. С 17 апреля началась вакцинация сотрудников системы органов МВД.
- В воскресенье прививки вакциной Pfizer начали проводить в Киевской области, а с понедельника ее будут использовать по всей Украине.