Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Оккупанты в Донбассе ранили еще одного бойца ВСУ

Пятница, 2 апреля 2021, 01:06

В зоне проведения ООС, недалеко от населенного пункта Новотошкивка, в результате прицельного обстрела военнослужащий ВСУ получил осколочное ранение.

Источник: ОТУ "Север"

Детали: Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников с гранатомёта недалеко от населенного пункта Новотошкивка, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение.

Предыстория:

26 марта из-за обстрела со стороны оккупантов в районе поселка Шумы погибло 4 украинских военнослужащих, еще 2 получили ранения.

В пригороде поселка Шумы, что в Донецкой, 1 апреля боевики вновь обстреляли украинских военных из автоматических гранатометов. Один боец ​​Объединенных сил получил ранение.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСОбъединенные силы на Донбассевойна


powered by lun.ua
Главное сегодня

Представительство Зеленского обратилось в СБУ и ГПСУ относительно гастролей российского комика

фотоВ Украине запустили систему аэромедицинской эвакуации

США пообещали "не оставлять Украину наедине" в случае эскалации российской агрессии

Новости 1 апреля: реакция США на обострение на Донбассе, ситуация на округе №87

Нынешняя эскалация со стороны России самая масштабная за последние годы - МИД

фотоПосольство США после встречи с руководителями Минобороны: Мы внимательно наблюдаем за ситуацией

Все новости...
Донбасс
Новости 1 апреля: реакция США на обострение на Донбассе, ситуация на округе №87
Нынешняя эскалация со стороны России самая масштабная за последние годы - МИД
Посольство США после встречи с руководителями Минобороны: Мы внимательно наблюдаем за ситуацией
Последние новости
01:06
Оккупанты на Донбассе ранили еще одного бойца ВСУ
00:53
Погром на Банковой: суд избрал Филимонову меру пресечения
00:27
Призыв украинцев в Крыму Россией является военным преступлением – МИД
23:35
Представительство Зеленского обратилось в СБУ и ГПСУ относительно гастролей российского комика
22:53
фото, видеоВ Брюсселе полиция разгоняет тысячи людей, пришедших на фейковый концерт в парке
22:32
фотоВ Украине запустили систему аэромедицинской эвакуации
22:01
Новости экономики: пенсионный возраст для женщин повысили, размер пенсий – тоже
21:45
США пообещали "не оставлять Украину наедине" в случае эскалации российской агрессии
21:27
Ирландия в этом году откроет посольство в Украине
21:10
Новости 1 апреля: реакция США на обострение на Донбассе, ситуация на округе №87
Все новости...