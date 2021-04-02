Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты на Донбассе ранили еще одного бойца ВСУ

Пятница, 2 апреля 2021, 01:06
Оккупанты на Донбассе ранили еще одного бойца ВСУ

В зоне проведения ООС, недалеко от населенного пункта Новотошкивка, в результате прицельного обстрела военнослужащий ВСУ получил осколочное ранение.

Источник: ОТУ "Север"

Детали: Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников с гранатомёта недалеко от населенного пункта Новотошкивка, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение.

Предыстория:

  • 26 марта из-за обстрела со стороны оккупантов в районе поселка Шумы погибло 4 украинских военнослужащих, еще 2 получили ранения.
  • В пригороде поселка Шумы, что в Донецкой, 1 апреля боевики вновь обстреляли украинских военных из автоматических гранатометов. Один боец ​​Объединенных сил получил ранение.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДонбассООСОбъединенные силы на Донбассевойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Донбасс
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
Последние новости
17:37
"Укрнафта" запустила новую скважину с суточным дебитом более 50 тонн
17:28
картаУкраинцев призывают воздержаться от походов в Карпаты
17:20
Минюст инициировал конфискацию активов компании, связанной с букмекером 1xbet
17:12
ОП: Украина ожидает решения G7 о конфискации активов РФ
17:03
Тайная вечеря в поле и украшеный гирляндами танк: фото Рождества на передовой
16:57
видеоВ Мадриде состоялся забег Санта Клаусов
16:45
Сколько стоит приготовить оливье перед Новым годом: сравнение цен
16:34
Россияне попали уже по третьей базе с гуманитаркой в Херсоне
16:18
видеоПротестующие в Белграде начали блокаду движения
16:02
В Украине продолжает дешеветь автогаз продолжает дешеветь
Все новости...
Реклама: