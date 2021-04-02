В зоне проведения ООС, недалеко от населенного пункта Новотошкивка, в результате прицельного обстрела военнослужащий ВСУ получил осколочное ранение.

Источник: ОТУ "Север"

Детали: Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников с гранатомёта недалеко от населенного пункта Новотошкивка, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение.

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