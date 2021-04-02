Кравчук: Россия нагнетает ситуацию, от нее можно ожидать всего

Первый президент Украины и глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук допускает, что Россия, которая привыкла полагаться на силу и стягивает войска к границе Украины, может усилить агрессию.

Источник: комментарий Кравчука для проекта "Донбасс.Реалии" на "Радио Свобода"

Прямая речь: "Россия думает или делает вид, что так думает, что против нее готовятся какие-то провокации. Она обвиняет в этом Украину, мол, Украина хочет спровоцировать силовые действия на Донбассе. А Запад обвиняет Россию, что она ведет довольно агрессивную политику. И насколько я знаю, господин Лавров сказал, что отношения между Россией и Западом достигли дна. И что это все становится опасным.

Таким образом Россия сама нагнетает ситуацию, делает вид, что это не она стягивает войска и угрожает какими-то силовіями действиями. Я думаю, что от России можно ожидать всего.

Россия уже воюет 150 лет своей истории и любые решения принимает не из-за выполнения международных норм или правил поведения, принятых в цивилизованном мире, а действует по схеме "сила должна брать верх". И это особенно видно на примере Украины со времен создания независимого государства. Поэтому мы должны быть готовы к любым сценариям ".

Детали: Кравчук также прокомментировал трехсторонний разговор лидеров Германии, Франции и России об Украине без участия украинского лидера.

Он не видит в этом намерения "обойти Украину", ведь вынесенные на обсуждение вопросы касались не только Украины, решения не принимались – "просто еще раз было обращено внимание, что нужно выполнять всем решения, которые были приняты в "нормандском формате" и на минской площадке".

А вот если бы встреча была посвящена Украине или Донбассу и туда бы не пригласили Владимира Зеленского, то "это было бы против логики", ибо "нельзя решать вопрос Украины без Украины", добавил Кравчук.

Этому предшествовало: 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в Верховной Раде заявил, что Россия под видом подготовки к военным учениям "Запад 2021" стягивает войска к границе с Украиной: в Брянскую и Воронежскую области РФ и в оккупированный Крым. По его словам, вдоль российско-украинской границы и на оккупированных территориях Донбасса и Крыма находятся 28 батальонных тактических групп РФ.

Ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявлял, что Украина готовится к любым сценариям развития конфликта с Россией, в том числе и вторжению.

Он предполагал, что вопрос воды для Крыма может стать одной из причин для России атаковать Украину с юга.

И на востоке Украины, по мнению Кравчука, РФ сама не остановится.