"Россия не остановится": Кравчук о четырех убитых на Донбассе

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук прокомментировал обострение и смерть 4 бойцов ВСУ на Донбассе. Он уверен, что Россия не остановится, пока ее не остановит Украина или мир.

Источник: Кравчук в эфире телеканала "Украина 24"

Прямая речь Кравчука: "Ожидать чего-то от России и оккупационной администрации ОРДЛО не стоит, потому что Россия была и остается в своей философии - уничтожить Украину. И это для нее основная задача. На первых порах можно сделать губернию, а в принципе Украина как государство не должно существовать. Это позиция президента России Путина, официально высказанная позиция много лет назад. Ждать, что они будут действовать гуманно - преувеличение.

Украина продолжает стоять на том, что мы будем выполнять договоренности, пока действуют Минская площадка и Нормандский формат".

Детали: Кравчук уверен, что Украина должна быть в любой момент готова к отпору, поскольку Россия не остановится. По словам главы делегации в ТКГ, Путина должны остановить Украина и мировое сообщество.

Предыстория: В пятницу на Донбассе из-за обстрела оккупантов в районе поселка Шумы погибли 4 украинских военнослужащих, еще 2 получили ранения.

Из-за случившегося украинская делегация ТКГ собралась на экстренное заседание, а Президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак проводят консультации с руководством стран "нормандской четверки".