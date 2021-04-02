Эскалация военной агрессии РФ: СНБО разрабатывает различные сценарии реагирования
Совет национальной безопасности и обороны Украины осуществляет круглосуточный мониторинг ситуации, связанной с эскалацией российской агрессии и разрабатывает различные сценарии реагирования на развитие событий.
Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов во время встречи с чрезвычайным и полномочным послом Канады в Украине Ларисой Галадзой, информирует пресс-центр СНБО
Прямая речь: "РФ, к сожалению, не намерена прекращать попытки дестабилизации ситуации в регионе".
Детали: Стороны обменялись мнениями относительно ситуации безопасности в регионе, в частности, в контексте эскалации российского влияния на соседнюю Беларусь и подготовки к российско-белорусским стратегическим учениям "Запад-2021".
По словам Данилова, аппарат СНБО Украины осуществляет круглосуточный мониторинг ситуации и разрабатывает различные сценарии реагирования на развитие событий. Он добавил, что поддержка со стороны стратегических партнеров Украины является крайне важной для противодействия российской гибридной угрозе.
Указано, что в свою очередь, посол Канады отметила решимость Украины в вопросах санкционной политики и заявила о неизменности поддержки со стороны Канады нашего государства на пути к восстановлению территориальной целостности и суверенитета над временно оккупированными территориями.
Предыстория:
- Главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак сообщил, что под видом подготовки к предстоящим военным учениям "Запад 2021" Россия стягивает войска к границе с Украиной - в Брянскую и Воронежскую области РФ и в оккупированный Крым.
- 1 апреля СМИ сообщили, что Европейское командование вооруженных сил США привело войска в боевую готовность самого высокого уровня после того, как оккупанты на Донбассе нарушили режим прекращения огня и убили четырех украинских военных, и Россия начала стягивать войска к границе с Украиной.
- По информации украинских разведчиков, Россия готовит масштабные провокации и может ввести боевиков вглубь Украины.
- США пообещали "не оставлять Украину наедине" в случае эскалации российской агрессии