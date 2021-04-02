Эскалация военной агрессии РФ: СНБО разрабатывает различные сценарии реагирования

Совет национальной безопасности и обороны Украины осуществляет круглосуточный мониторинг ситуации, связанной с эскалацией российской агрессии и разрабатывает различные сценарии реагирования на развитие событий.

Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов во время встречи с чрезвычайным и полномочным послом Канады в Украине Ларисой Галадзой, информирует пресс-центр СНБО

Прямая речь: "РФ, к сожалению, не намерена прекращать попытки дестабилизации ситуации в регионе".

Детали: Стороны обменялись мнениями относительно ситуации безопасности в регионе, в частности, в контексте эскалации российского влияния на соседнюю Беларусь и подготовки к российско-белорусским стратегическим учениям "Запад-2021".

По словам Данилова, аппарат СНБО Украины осуществляет круглосуточный мониторинг ситуации и разрабатывает различные сценарии реагирования на развитие событий. Он добавил, что поддержка со стороны стратегических партнеров Украины является крайне важной для противодействия российской гибридной угрозе.

Указано, что в свою очередь, посол Канады отметила решимость Украины в вопросах санкционной политики и заявила о неизменности поддержки со стороны Канады нашего государства на пути к восстановлению территориальной целостности и суверенитета над временно оккупированными территориями.

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