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Эскалация военной агрессии РФ: СНБО разрабатывает различные сценарии реагирования

Пятница, 2 апреля 2021, 13:27
Эскалация военной агрессии РФ: СНБО разрабатывает различные сценарии реагирования

Совет национальной безопасности и обороны Украины осуществляет круглосуточный мониторинг ситуации, связанной с эскалацией российской агрессии и разрабатывает различные сценарии реагирования на развитие событий.

Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов во время встречи с чрезвычайным и полномочным послом Канады в Украине Ларисой Галадзой, информирует пресс-центр СНБО

Прямая речь: "РФ, к сожалению, не намерена прекращать попытки дестабилизации ситуации в регионе".

Детали: Стороны обменялись мнениями относительно ситуации безопасности в регионе, в частности, в контексте эскалации российского влияния на соседнюю Беларусь и подготовки к российско-белорусским стратегическим учениям "Запад-2021".

По словам Данилова, аппарат СНБО Украины осуществляет круглосуточный мониторинг ситуации и разрабатывает различные сценарии реагирования на развитие событий. Он добавил, что поддержка со стороны стратегических партнеров Украины является крайне важной для противодействия российской гибридной угрозе.

Указано, что в свою очередь, посол Канады отметила решимость Украины в вопросах санкционной политики и заявила о неизменности поддержки со стороны Канады нашего государства на пути к восстановлению территориальной целостности и суверенитета над временно оккупированными территориями.

Предыстория:

  • Главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак сообщил, что под видом подготовки к предстоящим военным учениям "Запад 2021" Россия стягивает войска к границе с Украиной - в Брянскую и Воронежскую области РФ и в оккупированный Крым.
  • 1 апреля СМИ сообщили, что Европейское командование вооруженных сил США привело войска в боевую готовность самого высокого уровня после того, как оккупанты на Донбассе нарушили режим прекращения огня и убили четырех украинских военных, и Россия начала стягивать войска к границе с Украиной.
  • По информации украинских разведчиков, Россия готовит масштабные провокации и может ввести боевиков вглубь Украины.
  • США пообещали "не оставлять Украину наедине" в случае эскалации российской агрессии

Украинская правда

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Темы: СНБОРосcиявойна
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