Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Эскалация военной агрессии РФ: СНБО разрабатывает различные сценарии реагирования

Пятница, 2 апреля 2021, 13:27

Совет национальной безопасности и обороны Украины осуществляет круглосуточный мониторинг ситуации, связанной с эскалацией российской агрессии и разрабатывает различные сценарии реагирования на развитие событий.

Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов во время встречи с чрезвычайным и полномочным послом Канады в Украине Ларисой Галадзой, информирует пресс-центр СНБО

Прямая речь: "РФ, к сожалению, не намерена прекращать попытки дестабилизации ситуации в регионе".

Детали: Стороны обменялись мнениями относительно ситуации безопасности в регионе, в частности, в контексте эскалации российского влияния на соседнюю Беларусь и подготовки к российско-белорусским стратегическим учениям "Запад-2021".

По словам Данилова, аппарат СНБО Украины осуществляет круглосуточный мониторинг ситуации и разрабатывает различные сценарии реагирования на развитие событий. Он добавил, что поддержка со стороны стратегических партнеров Украины является крайне важной для противодействия российской гибридной угрозе.

Указано, что в свою очередь, посол Канады отметила решимость Украины в вопросах санкционной политики и заявила о неизменности поддержки со стороны Канады нашего государства на пути к восстановлению территориальной целостности и суверенитета над временно оккупированными территориями.

Предыстория:

  • Главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак сообщил, что под видом подготовки к предстоящим военным учениям "Запад 2021" Россия стягивает войска к границе с Украиной - в Брянскую и Воронежскую области РФ и в оккупированный Крым.
  • 1 апреля СМИ сообщили, что Европейское командование вооруженных сил США привело войска в боевую готовность самого высокого уровня после того, как оккупанты на Донбассе нарушили режим прекращения огня и убили четырех украинских военных, и Россия начала стягивать войска к границе с Украиной.
  • По информации украинских разведчиков, Россия готовит масштабные провокации и может ввести боевиков вглубь Украины.
  • США пообещали "не оставлять Украину наедине" в случае эскалации российской агрессии

Украинская правда
Темы: СНБОРосcиявойна


powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоКличко показал спецпропуска на транспорт: выдадут около 400 тысяч

Послы НАТО провели срочную встречу из-за наращивания Россией войск у границы Украины

Тупицкий проигнорировал суд по избрании ему меры пресечения

обновленоПограничники готовы "встретить" российского комика, который собрался на гастроли в Украину

В Киеве наихудшая ситуация со свободными местами для больных COVID

обновлено от 08:59Уже на двух участках 87 округа выборы признали недействительными

Все новости...
СНБО
После двухнедельного перерыва 2 апреля СНБО снова будет заседать – источники
Санкции СНБО: Госгеонедр аннулировала 19 спецразрешений
Заседания СНБО в эту пятницу не будет
Последние новости
13:47
В марте рынок новых легковых авто вырос на 45% – ассоциация
13:38
На выходных в Украине пройдут дожди
13:28
Суд во Франции в решении о последствиях аннексии применил российскую терминологию по Крыму
13:27
Эскалация военной агрессии РФ: СНБО разрабатывает различные сценарии реагирования
13:25
инфографикаВ Запорожье ужесточили карантин
13:19
Почти 2 миллиона украинцев получают менее 2 тысяч пенсии – Лазебная
13:09
Правительство создало Национальный фонд инвестиций: с чем будет работать
13:07
В Киеве во время локдауна разрешат парковаться бесплатно
12:58
В Минздраве зафиксировали исторический максимум звонков в "скорую"
12:56
Апрель в Киеве начался с температурного рекорда
Все новости...