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Зеленский рассказал об итогах переговоров с Макроном и Меркель

Пятница, 16 апреля 2021, 17:47
Зеленский рассказал об итогах переговоров с Макроном и Меркель

Основной темой переговоров президента Украины Владимира Зеленского с лидерами Франции и Германии была ситуация с безопасностью на Донбассе и проведение "нормандского саммита".

Как сообщает "Европейская правда", об этом он рассказал на брифинге в Париже.

"Мы проговорили ситуацию с безопасностью на Востоке Украины, которая действовала с 20 июля и действовала очень неплохо, но где-то со второй половины декабря мы увидели осложнение ситуации на контактной линии и временно оккупированной территории. Все эти случаи я рассказал подробно господину Макрона, а затем и госпоже Меркель", - сказал Зеленский.

Журналистка спросила Зеленского, что бы он сказал российскому президенту Владимиру Путину, если бы он присоединился к разговору. "Подключения Путина не было, поэтому мне сложно ответить, что бы я ему сказал, если бы было подключение. Хотя я настроен на то, чтобы мы все вчетвером подключились по вопросу безопасности ситуации на Востоке Украины и деоккупации наших территорий", - добавил он.

Ранее сообщалось, что личные переговоры президентов Украины и Франции затянулись настолько, что от одного из форматов встречи пришлось отказаться.

Перед визитом Зеленский говорил, что одной из ключевых тем разговора станет тематика конфликта с РФ, и выразил надежду, что Макрона сделает искусственное дыхание Нормандскому формату.

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Темы: нормандский форматвойнаЗеленский
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