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Степанов: Украина прошла пик заболеваемости, но есть тяжелые регионы

Вторник, 20 апреля 2021, 10:24

Соблюдение карантинных ограничений гражданами позволило Украине пройти пик третьей волны заболеваемости COVID-19, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Источник: Степанов на брифинге МОЗ 20 апреля

Прямая речь: "Хотел бы начать со сдержанного оптимизма. Мы сейчас находимся в третьей волне коронавирусной болезни. Мы все видим, как на сегодняшний день трудно и с каким количеством случаев ежедневно мы сталкиваемся. Но в то же время мы можем констатировать, что мы прошли пик заболеваемости".

Детали: По словам Степанова, о том, что "болезнь пошла на спад", говорят цифры за прошедшую неделю по сравнению с позапрошлой неделей. И в этом заслуга украинцев, которые придерживались карантинных ограничений, подчеркнул министр.

"Мы получили почти на 13,5 тысяч меньше заболевших, чем было на позапрошлой неделе. Такая же ситуация и по количеству госпитализаций: мы получили на 3,5 тысячи меньше людей, которые были госпитализированы на прошлой неделе по сравнению с позапрошлой", – сказал Степанов.

Но в некоторых регионах ситуация остается "достаточно напряженной", 12 регионов находятся на "красном уровне" эпидемической опасности.

"Самая тяжелая ситуация в городе Киев и Киевской области, в Одесской, Сумской, Николаевской и Харьковской областях. В столице на сегодняшний день занято почти 75% коек с кислородом, в Киевской области – 70%, в Одесской области 73%, в Сумской области – 69,5%", – сказал Степанов.

Глава Минздрава отметил, что пока рано расслабляться и пренебрегать правилами эпидемической безопасности.

По его словам, недопустимо, когда происходят пышные празднования или рестораны работают подпольно.

Степанов также отметил, что по уровню смертности от COVID на 1 миллион населения Украина находится на 33 месте в Европе – и это заслуга медицинских работников.

Алена Рощенко, УП, дополнено
Темы: коронавирусCovid-2019эпидемияСтепановкарантин


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