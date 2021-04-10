"ДНР" хочет попросить у Путина военной помощи или присоединения к РФ - разведка

Руководство так называемой "ДНР" предварительно подготовило три различных варианта обращения к президенту РФ Владимиру Путину, среди которых и просьба оказать военную помощь.

Источник: ZN.UA со ссылкой на информацию, полученную от представителей украинских спецслужб

Детали: Украинским спецслужбам удалось получить тексты трех проектов писем, подготовленных "МИД ДНР" на имя президента России. Все они подписаны главарем ОРДО Денисом Пушилиным. По дипломатическим каналам и коммуникационным линиям между спецслужбами информация уже передана странам-партнерам Украины.

В первом варианте письма звучит просьба оказать военную помощь "республике". Во втором - принять "ДНР" в состав России. В третьем - признать независимость "ДНР" и заключить договор о дружбе и сотрудничестве.

Все три варианта документа имеют одинаковую преамбулу. В ней Пушилин благодарит Путина за "сочувственное отношение к судьбе жителей Донбасса и бесценную помощь, которая помогает нам выживать под натиском киевской власти с 2014 года". Он также называет решение российского президента признать документы, выданные жителям "республик", и возможность вступления в гражданство РФ бесценными "для людей, которые чувствуют себя русскими по духу и считают своей главной целью интеграцию в российское социально-политическое и культурное пространство".

Кроме того, Пушилин высоко оценивает "посреднические усилия Российской Федерации в Минском переговорном процессе".

В подготовленных проектах отмечается, что "Минские соглашения и существующие договоренности никогда не препятствовали украинской стороне нарушать установлено перемирие". После чего, в проектах письма говорится о том, что Украина, получая всестороннюю поддержку США и других западных партнеров и вопреки международным обязательствам, "решилась на силовое решение конфликта на нашей территории".

Далее тексты писем отличаются.

В первом варианте, Пушилин просит Путина "оказать военную помощь, направленную на прекращение широкомасштабных военных действий и агрессии Украины". Аргументируется такая просьба целью не допустить жертв среди мирных граждан, разрушения объектов инфраструктуры и жилого фонда.

Во втором варианте Пушилин обращается с просьбой включить "ДНР" в состав России: "Прошу вас принять нашу республику в состав Российской Федерации. Все наши жители желают стать частью великой державы Россия. Свидетельством этого являются результаты референдума, состоявшегося 11 мая 2014 года, а также многочисленные очереди на приобретение российского гражданства". После этого в проекте письма главарь "ДНР" пишет, что при необходимости, жители "готовы повторно выразить свое волеизъявление, которое подтверждает желание присоединиться к своей исторической родине".

В третьем варианте письма содержится просьба к Путину признать "ДНР" как "независимое демократическое правовое социальное государство". Кроме того, Пушилин просит президента России рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве между "ДНР" и Российской Федерацией, предусмотрев сотрудничество в сфере обороны. В подготовленном "МИД ДНР" тексте также упоминается, что проект данного договора прилагается к письму.

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