Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Путин: Ответ России будет быстрым и жестким, пожалеют, как давно не жалели

Среда, 21 апреля 2021, 13:52
Фото: EPA

Президент России Владимир Путин пригрозил жестким ответом на действия других стран, которые, по его мнению, будут угрожать интересам безопасности РФ.

Источник: ежегодное послание Путина Федеральному собранию

Прямая речь: "Недружественные акции в отношении России не прекращаются. В некоторых странах завели пренеприличный обычай – по любому поводу, а чаще всего, вообще без всякого повода, цеплять Россию. Новый вид спорта там -  кто громче что-то скажет.

Мы ведем себя в этой связи в высшей степени сдержанно, можно сказать, скромно. Часто вообще не отвечаем не только на недружественные акции, но и на откровенное хамство…

Мы действительно хотим иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения, в том числе и с теми, с кем отношения у нас в последнее время, мягко говоря, не складываются. Мы действительно не хотим сжигать мосты, но, если кто-то воспринимает наши добрые намерения как безразличие или слабость и сам намерен окончательно сжечь или даже взорвать эти мосты, должен знать, что ответ России будет ассиметричным, быстрым и жестким. Организаторы любых провокаций, угрожающих коренным интересам нашей безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели.

При этом у нас хватит терпения, ответственности, профессионализма, уверенности в себе и своей правоте и здравого смысла при принятии любого решения.

Но надеюсь, что никому не придет в голову перейти в отношении России так называемую красную черту. А где она будет проходить – это мы будем определять в каждом конкретном случае сами".

Предыстория: Последние недели Россия стягивает свои войска к украинской границе, называя это "плановыми учениями". В то же время, в Белом доме говорят, что с 2014 года – это самое большое военное присутствие российской армии возле украинской границы. 

Президент Владимир Зеленский считает, что обострением напряженности на востоке Украины Россия проводит тест для Запада и пытается его запугать.

Наращивание войск РФ в оккупированном Крыму и возле украинских границ подтверждают международные расследователи, СМИ и спутниковые снимки.

Евгений Кизилов, УП
Темы: ПутинРосcия


powered by lun.ua
Главное сегодня

Кабмин продлил карантин из-за COVID-19 до конца июня

фотоПо дороге в Харьковскую область задержали автобусы с "титушками"

На днях ожидается снижение смертности от COVID - прогноз НАН

В масштабной операции в Чехии задержаны подозреваемые в боях против Украины на Донбассе – СМИ

Зюганов допустил войну за восток Украины

Зеленский подписал закон, который позволяет призывать резервистов без мобилизации

Все новости...
Путин
Путин: Лукашенко, как и Януковича, хотели убить
Как Россия собирается "зачистить" Крым от украинцев
Зеленский предлагает Путину встретиться "в любой точке Донбасса"
Последние новости
13:52
Путин: Ответ России будет быстрым и жестким, пожалеют, как давно не жалели
13:49
Шмыгаль обещает больше вакцин и прививок в мае
13:47
Google отреагировал на скандал с борщом и подкорректировал топ русских блюд
13:44
Прибыль "Ощадбанка" в первом квартале упала в 10 раз
13:34
Путин: Лукашенко, как и Януковича, хотели убить
13:27
На выплату "карантинной" помощи "ФОПам" направили 1,4 миллиарда
13:20
Граната взорвалась в офисе, где находился президент ФК "Ингулец": погиб человек
13:19
В США предлагают усилить ядерные и космические силы из-за России и Китая
13:15
Кабмин продлил карантин из-за COVID-19 до конца июня
13:08
BlaBlaCar покупает украинскую автобусную компанию
Все новости...