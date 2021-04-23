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Ермак прокомментировал заявление России об отводе войск

Пятница, 23 апреля 2021, 01:23
Ермак прокомментировал заявление России об отводе войск

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал заявление России об отводе войск и критику относительно действий власти в переговорном процессе.

Источник: Ермак в эфире "Право на власть"

Прямая речь: "Мы все увидели, какую беспрецедентную поддержку имеет сегодня Украина. И я абсолютно уверен, что и новость, о которой вы сказали (отвод российских войск из границ Украины, - ред.), является результатом работы президента, его команды и, безусловно, поддержки наших партнеров, с которыми мы сегодня говорим одним голосом с Россией.

Я считаю, что результаты и факты говорят гораздо лучше необоснованную критику. Мы уже слышали и по видеоконференции, о которой так много говорили, во время которой президент Франции сидел возле президента Украины, и разговаривали с канцлером Германии".

Предыстория:

  • Министр обороны России Сергей Шойгу поручил командующим с 23 апреля начинать отвод войск, которые скопились у границ с Украиной и в оккупированном Крыму.

Украинская правда

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Темы: Андрей ЕрмакРосcиявойна
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