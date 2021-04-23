Керівник офісу президента України Андрій Єрмак прокоментував заяву Росії про відведення військ і критику щодо дій влади у переговорному процесі.

Джерело: Єрмак в ефірі "Право на владу"

Пряма мова: "Ми всі побачили, яку безпрецедентну підтримку має сьогодні Україна. І я абсолютно впевнений, що та новина, про яку ви сказали (відведення російських військ з кордонів України, – ред.), є результатом роботи президента, його команди і, безумовно, підтримки наших партнерів, з якими ми сьогодні говоримо одним голосом з Росією.

Я вважаю, що результати і факти говорять набагато краще за безпідставну критику. Ми вже чули її і щодо відеоконференції, про яку так багато говорили, під час якої президент Франції сидів біля президента України, і розмовляли з канцлером Німеччини".

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