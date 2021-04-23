СБУ рассказала подробности ночных обысков в ТРЦ Millenium: растрата 225 млн

Служба безопасности Украины расследует растрату имущества ПАО "Центрэнерго" на сумму почти 225 мллионов гривен и провела обыски и фигурантов уголовного производства.

Источник: пресс-служба СБУ в комментарии "Украинской правде"

Дословно: "СБУ проводит досудебное расследование в уголовном производстве по факту продажи ПАО "Центрэнерго" на различных сегментах рынка электроэнергии, производимой указанным государственным предприятием по ценам, которые на 20-30% ниже себестоимости ее производства. По мнению следователей, это привело к нанесению ущерба и растрате имущества ПАО на сумму почти 225 млн грн".

Детали: Отмечается, что 22 апреля 2021 года сотрудники СБУ провели обыски у фигурантов уголовного производства. Указано, что в результате следственных действий были изъяты электронные носители информации и документы данного общества. Сейчас следственные действия продолжаются.

Что предшествовало: Вечером 22 апреля журналист "Схем" Михаил Ткач обнародовал фото с силовиками возле ТРЦ Millenium, в котором якобы находится офис Игоря Коломойского.

Сам олигарх в комментарии УП отметил, что узнал о каких-то следственные действия из СМИ. "Я не знаю, что там. Нахожусь в Днепре, смотрю кино. Для меня это тоже новость", - сказал он.

Источник УП в Офисе генпрокурора сообщил, что речь идет о причастности фирм к возможным преступлениям в компании "Центрэнерго". Генпрокурор Ирина Венедиктова накануне подписала четыре разрешения на обыски - по количеству расположенных в здании ТРЦ приемных народных депутатов из орбиты олигарха Игоря Коломойского: Игоря Палицы, Максима Бужанского, Александра Дубинского и Василевской-Смаглюк.